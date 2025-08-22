Il Titano diventa l’Isola che non c’è. Bennato in concerto per beneficenza

Un evento per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati e dare un supporto reale alle loro famiglie. Sarà intitolato L’isola che non c’è e si svolgerà al parco Ausa il 7 settembre a partire dalle 16: il clou la sera con il concerto di Edoardo Bennato. "Il progetto è nato con l’obiettivo – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo –, tre anni fa, di offrire un momento di riflessione e supporto alle famiglie con bambini affetti da malattie oncoematologiche e rare e che affrontano ogni giorno questa difficile sfida". L’evento sarà completamente gratuito "grazie anche al generoso contributo di sponsor privati e il prezioso apporto delle associazioni di volontariato al lavoro per assicurare divertimento e animazione per tutti i partecipanti".

Un pomeriggio e serata a misura di bambini e famiglie, il parco Ausa si trasformerà in un vero e proprio paradiso per i più piccoli, con un’ampia offerta attività ludiche, di gonfiabili, sessioni di trucca bimbi, deliziose proposte dai food truck presenti e un’ampia gamma di giochi organizzati. Il cuore pulsante de L’Isola che non c’è "risiede nella sua profonda vocazione solidale, sarà l’occasione per una raccolta fondi a favore di associazioni benefiche quali ‘InSiamo’ e ‘Oceano Blu’". La giornata sarà arricchita da un momento d’incontro e confronto alle 17, che vedrà protagonisti le associazioni, i ’medici angeli’ dell’oncologia pediatrica e altri esperti, impegnati a dibattere su temi cruciali legati alla salute infantile, offrendo spunti di riflessione per tutti e testimonianze di grande valore. "L’intento principale dell’appuntamento – sottolineano dalla segreteria di Stato al Turismo – è quello di sensibilizzare su un tema così importante come quello dell’oncologia pediatrica, di creare un momento di unità e solidarietà che coinvolga l’intera comunità sammarinese, e di dimostrare sostegno ed empatia a coloro che attraversano momenti così delicati".

Il momento clou della giornata è atteso alle 21 con il grande concerto gratuito di Edoardo Bennato, ‘Sono solo canzonette–Tour 2025’, "che saprà regalare emozioni e allegria a un pubblico di ogni età. Un’occasione per condividere un momento di festa, solidarietà e per ribadire l’importanza di affrontare con coraggio e coesione le sfide che la vita presenta. Impossibile mancare a una giornata nella divertimento e solidarietà si incastrano alla perfezione."