Il Titano diventa l’Isola che non c’è. Bennato in concerto per beneficenza

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaIl Titano diventa l’Isola che non c’è. Bennato in concerto per beneficenza
22 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Un evento per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati e dare un supporto reale alle loro famiglie. Sarà intitolato L’isola che non c’è e si svolgerà al parco Ausa il 7 settembre a partire dalle 16: il clou la sera con il concerto di Edoardo Bennato. "Il progetto è nato con l’obiettivo – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo –, tre anni fa, di offrire un momento di riflessione e supporto alle famiglie con bambini affetti da malattie oncoematologiche e rare e che affrontano ogni giorno questa difficile sfida". L’evento sarà completamente gratuito "grazie anche al generoso contributo di sponsor privati e il prezioso apporto delle associazioni di volontariato al lavoro per assicurare divertimento e animazione per tutti i partecipanti".

Un pomeriggio e serata a misura di bambini e famiglie, il parco Ausa si trasformerà in un vero e proprio paradiso per i più piccoli, con un’ampia offerta attività ludiche, di gonfiabili, sessioni di trucca bimbi, deliziose proposte dai food truck presenti e un’ampia gamma di giochi organizzati. Il cuore pulsante de L’Isola che non c’è "risiede nella sua profonda vocazione solidale, sarà l’occasione per una raccolta fondi a favore di associazioni benefiche quali ‘InSiamo’ e ‘Oceano Blu’". La giornata sarà arricchita da un momento d’incontro e confronto alle 17, che vedrà protagonisti le associazioni, i ’medici angeli’ dell’oncologia pediatrica e altri esperti, impegnati a dibattere su temi cruciali legati alla salute infantile, offrendo spunti di riflessione per tutti e testimonianze di grande valore. "L’intento principale dell’appuntamento – sottolineano dalla segreteria di Stato al Turismo – è quello di sensibilizzare su un tema così importante come quello dell’oncologia pediatrica, di creare un momento di unità e solidarietà che coinvolga l’intera comunità sammarinese, e di dimostrare sostegno ed empatia a coloro che attraversano momenti così delicati".

Il momento clou della giornata è atteso alle 21 con il grande concerto gratuito di Edoardo Bennato, ‘Sono solo canzonette–Tour 2025’, "che saprà regalare emozioni e allegria a un pubblico di ogni età. Un’occasione per condividere un momento di festa, solidarietà e per ribadire l’importanza di affrontare con coraggio e coesione le sfide che la vita presenta. Impossibile mancare a una giornata nella divertimento e solidarietà si incastrano alla perfezione."

© Riproduzione riservata

ConcertiBeneficenza