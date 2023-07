Il Titano è pronto a rituffarsi nel Medioevo

L’antica arte del tamburo e della bandiera, le esibizioni di giullari, sputafuoco, musici, falconieri, danzatrici e trampolieri. San Marino si rituffa nel Medioevo. E lo farà per quattro giorni, da giovedì a domenica della prossima settimana quando è in programma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul Titano: le Giornate Medioevali. ‘1463 Terra Sancti Marini’, il titolo scelto per questa edizione ed è strettamente legato alla storia sammarinese. Il 27 giugno 1463, giorno in cui Papa Pio II Piccolomini emette la Bolla ‘Comunitati et hominibus Terrae Sancti Marini’ che porta San Marino a raddoppiare la propria superficie raggiungendo una estensione che non subirà nei secoli successivi sostanziali variazioni di confine, donando di fatto alla piccola Repubblica la conformazione e l’estensione geografica attuale. Un cenno storico che sarà il filo conduttore di questa edizione. Un viaggio nel 15esimo secolo e in particolare attraverso le peculiarità della terra di San Marino regalando al pubblico una visione di un luogo in cui, dopo lunghi periodi di guerre e lotte, ritorna la pace, la vita civile fatta di mercati, traffici commerciali, fiere e feste che restituiscono alla collettività una quotidianità fatta di vita sociale e comunità. La San Marino del ‘400 verrà raccontata con strumenti diversi e complementari che vanno dalla rievocazione storica allo spettacolo dal vivo, dalla didattica all’esperienzialità, dall’edutainment al gaming.

Ogni sera tutto il centro storico di San Marino si riempirà di spettacoli sempre diversi. Fino ad arrivare al gran finale, domenica sera, con il tradizionale Palio del Tricorniolo. Uno spettacolo nello spettacolo. Al percorso rievocativo si alterneranno nelle principali piazze e vie del centro storico artisti e spettacoli che spazieranno dalle arti performative alla musica, dal teatro di figura a quello fisico, dalle performance itineranti ai grandi show fissi. Insomma, anche questa estate, come nelle precedenti venticinque edizioni, nessuno vorrà perdersi l’atmosfera delle Giornate Mediovali, evento di punta dell’estate sammarinese. Non resta che attendere ancora qualche giorno per poi dare il via, ancora una volta, alle danze.