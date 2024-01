Il Titano ha 80 nuovi cittadini

"Questa cerimonia rappresenta un momento di particolare significato e formalizza a tutti gli effetti la piena appartenenza alla famiglia sammarinese". Provengono da Italia, Slovacchia, Russia e Ucraina. Ma anche da Brasile, Camerun, Egitto, Perù e Kazakistan. Sono 80 i nuovi cittadini sammarinesi, quelli che ieri mattina hanno giurato davanti ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina e al segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti a Palazzo Pubblico. Una cerimonia sempre particolarmente emozionante, come sottolineato dalle parole dei capi di Stato del Titano. "Oggi più che mai – hanno detto i Reggenti – San Marino necessita della piena integrazione dell’intera comunità intesa non solo come presa di coscienza ma anche come azione protettiva, responsabilità e impegno a riconoscersi in quell’insieme di diritti e doveri fondamentali". "In una piccola comunità come quella sammarinese – le parole del Segretario Berti – tutti sono protagonisti del destino del Paese".