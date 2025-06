Il Titano ha deciso di puntare sui congressi: "Più di 600mila euro di ricavi all’anno"

La Repubblica di San Marino, con la sua ineguagliabile offerta di scenari storici e infrastrutture moderne, si conferma un polo attrattivo per il turismo congressuale, un settore spesso sottostimato ma di cruciale rilevanza economica e strategica per il Paese.

Secondo la segreteria di Stato per il Turismo, recenti successi, come l’eccellente partecipazione e organizzazione dell’evento Next, "ne sono una chiara dimostrazione, ponendo in luce la vitalità e la solidità di un comparto che genera un indotto significativo per l’intera filiera sammarinese".

I numeri mettono in evidenza "una crescita costante dei ricavi direttamente collegati ai servizi eventi e al noleggio delle sale congressuali – spiegano dalla Segreteria – Questi ricavi si attestano stabilmente attorno ai 600mila euro annui solo per la fruizione delle strutture e dei servizi diretti, rappresentando la punta dell’iceberg di un ecosistema ben più ampio e dinamico".

A tali numeri si aggiunge, infatti, un indotto considerevole che pervade l’intera economia del Titano. "Il turismo congressuale genera flussi finanziari rilevanti per i settori della ristorazione, dei servizi tecnici, degli allestimenti, delle agenzie di traduzione e di tutti i servizi annessi e connessi, portando complessivamente nelle casse della Repubblica oltre due milioni di euro. A ciò si sommano le presenze alberghiere, essenziali per il comparto ricettivo, che si alimentano direttamente dall’afflusso di delegati e partecipanti agli eventi".