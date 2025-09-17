Il Titano ha i suoi nuovi capi di Stato. Eletti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti di San Marino. Ieri l’elezione in Consiglio grande e generale e l’annuncio a Palazzo Pubblico dato dal segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Il primo giorno di ottobre la cerimonia di insediamento. Quel giorno prenderanno il posto di Denise Bronzetti e Italo Righi e resteranno in carica fino al primo giorno di aprile del prossimo anno. Per entrambi è la prima volta alla Suprema Magistratura. Rossi, 39 anni, è stato designato dal Partito dei socialisti e dei democratici al quale ha aderito nel 2012 diventandone presidente cinque anni dopo. Nel 2019 entra per la prima volta in Consiglio grande e generale dove dove viene riconfermato anche dopo le elezioni dello scorso anno. Capogruppo del Psd, fa parte di diverse Commissioni, del Gruppo nazionale di San Marino presso l’Unione interparlamentare e della Delegazione alla 19esima Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

Appassionato di sport e giornalismo, è membro dell’Associazione sammarinese stampa sportiva. Designato dalla Democrazia Cristiana, sarà la prima volta da Capitano Reggente anche per Lorenzo Bugli, 30 anni di Borgo Maggiore. Nel Partito democratico cristiano sammarinese entra nel 2013 diventando in seguito presidente dei Giovani democratico cristiani. Proprio come Rossi, anche lui entra in Consiglio grande e generale dopo le elezioni del 2019 e lo scorso anno è stato rieletto, sempre in quota Dc. E’ membro di Commissioni consiliari, tra cui quella mista per l’accordo di associazione con l’Unione Europea. Fa inoltre parte della delegazione sammarinese presso l’Unione Interparlamentare ed è vice presidente dell’Internazionale democratica centrista, contribuendo alla fondazione del suo movimento giovanile.

Rossi e Bugli entreranno in carica il primo giorno di ottobre nell’attesa cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Cerimonia che, come da tradizione, sarà seguita dai sammarinesi sin dalle prime ore del mattino. L’alzabandiera e lo schieramento delle dei corpi militari, poi il corteo da Palazzo Valloni a Palazzo Pubblico. Poi alla basilica di San Marino il vescovo di San Marino-Montefeltro officierà la cerimonia religiosa, l’orazione ufficiale e il giuramento a Palazzo Pubblico con l’investitura dai Capitani Reggenti uscenti. La cerimonia si chiuderà con l’ammainabandiera in Piazza della Libertà