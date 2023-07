Il Titano ospita i capolavori di Andy Warhol

Dopo l’ottimo successo di pubblico lo scorso anno per la mostra di Banksy, San Marino celebra quest’anno la pop art di Andy Warhol, uno degli artisti più apprezzati di tutta l’arte contemporanea. E’ stata inaugurata ieri a Palazzo Sums e alla Galleria Nazionale ‘Andy Warhol. Serial Identity’, un progetto espositivo di primissimo piano, fortemente voluto dalla segreteria di Stato alla Cultura e organizzato grazie alla sinergia messa in campo con il Museo Ma*Ga di Gallarate, con cui la Repubblica di San Marino intrattiene, da alcuni anni, proficui rapporti di collaborazione. Curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella, l’esposizione raccoglie un corpus di capolavori provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh. La mostra si potrà visitare fino all’8 ottobre.