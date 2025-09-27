Il Titano passa l’esame del Fondo monetario: "Politica fiscale prudente e riduzione del debito"

"L’economia sammarinese mantiene uno slancio positivo, poiché il suo nuovo modello di crescita si è dimostrato resiliente agli shock che si sono succeduti". Il Fondo monetario internazionale, dopo la sua missione sul Titano, promuove San Marino. Mettendo in fila i numeri: il debito pubblico è sceso dal 69,5% del Pil nel 2022 al 62,8% nel 2024, con la previsione di arrivare al 61% già nel 2025 e sotto il 60% nel 2026. L’inflazione, dopo il picco del 5,9% nel 2023, è tornata all’1,2% nel 2024 e si stabilizzerà intorno al 2%. Il tasso di disoccupazione resta basso, al 4,4%, segno di un mercato del lavoro stabile e vitale. Nei prossimi anni il Fondo prevede una crescita rafforzata, con il Pil atteso a +1,2% nel 2025 e +1,3% nel 2026. Il Paese ha però bisogno di "riserve di bilancio più consistenti", mette in guardia il Fondo. Tra le raccomandazioni ci sono quelle di "tenere sotto controllo la crescita di salari pubblici e pensioni e razionalizzare il rapporto insegnanti-studenti". "La diversificazione dell’economia – dice il capo delegazione Fmi, Anna Shabunina – ha davvero aiutato San Marino a resistere agli shock esterni. Il secondo fattore importante è la prosecuzione di una politica fiscale prudente e la riduzione del debito. Il terzo fattore riguarda i progressi significativi nelle riforme del settore finanziario". Bene le banche, che stanno riducendo gli Npl, anche se per l’Fmi bisogna migliorare la capitalizzazione e aumentare l’efficienza dei costi.