Il Titano piange la scomparsa del presidente dei balestrieri

Un addio commosso. E’ morto ieri, all’età di 61 anni, dopo aver lottato contro una brutta e lunga malattia, il presidente della Federazione sammarinese balestrieri, Stefano Ugolini. "San Marino e il mondo del turismo sammarinese persono una persona appassionata, attiva e disponibile", le parole del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Tantissimi gli attestatoi di stima che si susseguono in giornata, con la notizia che in poche ore fa il giro del Titano. "Nei suoi tanti anni di attività – dice ancora Pedini Amati – ha sempre rappresentato al meglio l’immagine e le tradizioni del Paese".

Alla guida dei Balestrieri della Repubblica c’era arrivato nel mese di maggio del 2017, al suo primo mandato. Per poi proseguire il cammino arrivando anche a traguardi decisamente importanti, come la firma sull’accordo quadro di collaborazione culturale, del maggio scorso, fra segreteria di Stato per la Cultura e la sua Federazione balestrieri che ha previsto la valorizzazione della tradizione della balestra sammarinese e del Museo dei balestrieri. "Con Stefano sono state gettate le basi per una fruttuosa collaborazione – scrive il presidente della Federazione Tiro con l’arco Luciano Zanotti – e si sono rafforzati vincoli di reciproca stima ed amicizia. La sua scomparsa ci rattrista ma allo stesso tempo ci sprona nel continuare sul lavoro da lui tracciato e voluto. Il mondo dell’arceria sammarinese si unisce al dolore della grande famiglia della Federazione balestrieri".

"E’ un giorno triste in Repubblica – le parole della Federcalcio del Titano – La Fsgc intende esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sconforto. Insieme alla Federazione balestrieri, grazie anche e soprattutto alla grande capacità, disponibilità e dedizione del suo presidente, sono state avviate più d’una collaborazione negli anni recenti. Una su tutte, quella che ha sancito la presentazione della maglia della Nazionale nel maggio 2018, impreziosita dal talento e dal virtuosismo di tiratori, sbandieratori e musici della Federazione sammarinese balestrieri".

Grande cordoglio è stato espresso da tutte le società di Balestrieri facenti parte della Federazione Italiana Balestrieri e da tutti le altre compagini italiane.