Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoQuando finisce cantiere tramPupi AvatiIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaIl Titano porta alla Biennale l’arte del nordirlandese Francis
24 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Il Titano porta alla Biennale l’arte del nordirlandese Francis

Il Titano porta alla Biennale l’arte del nordirlandese Francis

Nuovo spazio espositivo per il Padiglione sammarinese a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre del 2026.

Nuovo spazio espositivo per il Padiglione sammarinese a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre del 2026.

Nuovo spazio espositivo per il Padiglione sammarinese a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre del 2026.

Sarà il pittore astratto nordirlandese Mark Francis a rappresentare San Marino alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con il progetto ‘Sea of Sound’. Un nuovo spazio espositivo accoglierà il Padiglione sammarinese, ’Tana Art Space’, un punto strategico e di passaggio tra i Giardini e l’Arsenale, accessibile e competitivo. In esposizione una serie di dipinti dell’artista insieme a una nuova installazione filmica. "La Biennale di Venezia – dice il segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini – rappresenta una vetrina internazionale di straordinaria importanza per un piccolo Stato come San Marino". Francis è stato scelto per valorizzare al meglio San Marino in un contesto internazionale e prestigioso quale quello de La Biennale di Venezia, uno degli eventi culturali più rilevanti a livello globale, in programma dal 9 maggio al 22 novembre del prossimo anno. Il Padiglione di San Marino è progettato e realizzato per il terzo anno consecutivo da Fr Istituto d’Arte Contemporanea spa, azienda sammarinese che fa capo a Roberto Felicetti, Vincenzo Rotondo e Alessandro Bianchini, con il supporto della segreteria di Stato alla Cultura e la supervisione del Commissario Valentina Garavini. "San Marino, nella sua millenaria storia di democrazia – dice Garavini – libertà d’espressione e di accoglienza, è consapevole di quanto l’arte, oggi più che mai, sia osmosi di pensieri, visioni e sogni, contaminazione tra Popoli. L’arte, da sempre, è un influente veicolo di identità e di dialogo, di incontro e confronto in luoghi neutrali. La Biennale è certamente uno di essi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata