Il Titano porta alla Biennale l’arte del nordirlandese Francis

Sarà il pittore astratto nordirlandese Mark Francis a rappresentare San Marino alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con il progetto ‘Sea of Sound’. Un nuovo spazio espositivo accoglierà il Padiglione sammarinese, ’Tana Art Space’, un punto strategico e di passaggio tra i Giardini e l’Arsenale, accessibile e competitivo. In esposizione una serie di dipinti dell’artista insieme a una nuova installazione filmica. "La Biennale di Venezia – dice il segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini – rappresenta una vetrina internazionale di straordinaria importanza per un piccolo Stato come San Marino". Francis è stato scelto per valorizzare al meglio San Marino in un contesto internazionale e prestigioso quale quello de La Biennale di Venezia, uno degli eventi culturali più rilevanti a livello globale, in programma dal 9 maggio al 22 novembre del prossimo anno. Il Padiglione di San Marino è progettato e realizzato per il terzo anno consecutivo da Fr Istituto d’Arte Contemporanea spa, azienda sammarinese che fa capo a Roberto Felicetti, Vincenzo Rotondo e Alessandro Bianchini, con il supporto della segreteria di Stato alla Cultura e la supervisione del Commissario Valentina Garavini. "San Marino, nella sua millenaria storia di democrazia – dice Garavini – libertà d’espressione e di accoglienza, è consapevole di quanto l’arte, oggi più che mai, sia osmosi di pensieri, visioni e sogni, contaminazione tra Popoli. L’arte, da sempre, è un influente veicolo di identità e di dialogo, di incontro e confronto in luoghi neutrali. La Biennale è certamente uno di essi".