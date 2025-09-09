Il Titano scioglie le riserve:: "Saremo all’Eurovision 2026"

San Marino parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Hanno sciolto le riserve la segreteria di Stato al Turismo, San Marino Rtv e Media Evolution che hanno annunciato di aver formalizzato un nuovo accordo quadro triennale 2026-2028, per la realizzazione del San Marino Song Contest, per la gestione delle fasi preliminari all’individuazione dell’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, con l’opzione per l’emittente di Stato sammarinese di valutare, anno per anno, la partecipazione al festival europeo.

La decisione arriva, dopo le recenti discussioni sul sistema di votazione ritenuto penalizzante per i piccoli Stati, con l’auspicio di San Marino Rtv di una revisione futura del regolamento, a garanzia di equità e rappresentatività per tutti i Paesi. "Abbiamo comunicato ad Ebu la nostra adesione – conferma il direttore generale di Rtv, Roberto Sergio – al netto delle recenti discussioni, sorte con spirito costruttivo, sulle criticità legate al sistema di votazione e al trattamento ‘penalizzante’ riservato ai piccoli Stati partecipanti, ma rimarcando al contempo l’auspicio che l’Ebu possa valutare revisioni e miglioramenti futuri per garantire maggiore equità e rappresentatività a tutti i Paesi, indipendentemente dalla loro dimensione o dal bacino di voti".

Ora, siglato l’accordo triennale, si riparte con il San Marino Song Contest. Il format prevede un percorso di selezione articolato in più fasi: iscrizioni online, casting, un’academy di formazione e da quest’anno, proprio rispecchiando il modello eurovisivo, due semifinali e una finale in diretta, con l’iscrizione del vincitore all’Eurovision quale premio principale.

L’impegno finanziario complessivo è stimato in 600.000 euro per edizione, di cui una parte sostenuta dalla segreteria di Stato e la restante coperta da Rtv e Media Evolution, che si assumono il rischio d’impresa legato a sponsorizzazioni, biglietteria e introiti commerciali. Il contributo pubblico massimo ammonta a 230.000 euro lordi per Rtv e fino a 120.000 euro lordi per Media Evolution, erogati in più tranche e vincolati alla presentazione di documentazioni e rendiconti dettagliati.

"Con la sottoscrizione odierna – dice il segretario di Stato, Federico Pedini Amati – investiamo in un asset turistico di grande valore, che consolida un’efficace sinergia tra produzione televisiva, capacità organizzativa e promozione territoriale. L’obiettivo è chiaro: proiettare la Repubblica di San Marino su un palcoscenico continentale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e offrendo nuove opportunità concrete al nostro tessuto economico".