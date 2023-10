Il Titano si promuove a Parigi

È iniziato a Parigi Iftm Top Resa 2023, il salone più importante in territorio francese dedicato agli incontri tra i professionisti del turismo. La Repubblica di San Marino è presente per la prima volta con uno spazio espositivo personalizzato all’interno del Padiglione Enit e ospita al suo interno anche cinque operatori sammarinesi: Grand Hotel San Marino, San Marino Events, San Marino Viaggi e Vacanze, San Marino Welcome, TheOne Viaggi. Fino a oggi si incontreranno a Parigi operatori del settore, buyer e media da tutto il mondo. I numeri chiave di questa edizione: 1700 i brand presenti, 34000 i professionisti del turismo coinvolti, 150 le conferenze proposte, 33000 mq la superficie occupata dai settori espositivi. "La Francia – dicono dal Turismo – si conferma uno dei primi mercati europei per il nostro Paese e, nel corso di questo evento, l’Ufficio del Turismo sta presentando, attraverso una serie di incontri dedicati, la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino illustrandone tutte le peculiarità e proponendo i nuovi prodotti turistici".