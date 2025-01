Il Titano si promuove al Fitur di Madrid

Anche quest’anno la Repubblica di San Marino partecipa a Fitur, la fiera Internazionale del turismo in corso a Madrid. Partecipano a Fitur 2025 ben 156 Paesi, oltre 9.500 aziende e 153mila professionisti. San Marino è presente con un’area personalizzata di 30 mq (Pad. 4 stand C16) presso lo stand Enit. Insieme all’Ufficio del Turismo sono presenti 5 operatori sammarinesi del settore: Ace Tour, Itinerari Viaggi, San Marino Events, San Marino Welcome e TheOne Viaggi. Presenti anche Podium, San Marino International e Titan Travel con propri stand. "La partecipazione di San Marino a Fitur – dicono dal Turismo – rappresenta un’importante occasione per promuovere il patrimonio culturale, storico e naturale, rafforzando la visibilità internazionale e l’attrattività turistica. La Spagna si conferma uno dei mercati europei in crescita per il nostro Paese".