Il tombolone finisce nella cartella del cuoco : "Userò quei soldi per andare in Thailandia"

Cinquina, decina e tombola... quella di San Gaudenzo. A esultare per il primo premio da mille euro, quest’anno è stato il riminese Massimiliano Bizzocchi. Una tombola portata a casa davanti a una piazza Cavour gremita di persone, tutte intente a sbarrare le caselle della loro scheda, sognando di mettersi in tasca prima la cinquina da 500 euro, la decina da 700 e il tombolone da mille. "E’ da 50 anni che vengo in piazza con mia madre, me non ero mai stato baciato dalla fortuna – dice Bizzocchi –. Pensavo che anche questa volta sarebbe andata come tutte le altre, ma così non è stato". All’estrazione dell’ultimo numero, dalla platea si è alzata la mano dell’uomo che tutto d’un fiato ha urlato "tombola". Una gioia e soprattutto una premio ghiotto. "La mia vita è dietro ai fornelli, faccio il cuoco e dopo una stagione di lavoro a breve partirò per la Thailandia – continua il vincitore del primo premio –. Credo proprio che la vincita la userò lì".

Ieri, la prima ad esultare però è stata Monia Marchetti, riminese doc: per lei la cinquina da 500 euro. "Non è la prima volta che vengo alla tombola – dice Marchetti –, fino ad ora non avevo mai vinto, ma questa volta sentivo qualcosa di diverso, avevo una sensazione insolita". Una sensazione che si è trasformata nella chiusura di cinque caselle e l’applauso di tutta la piazza. Ancora qualche numero estratto ed è stato poi il momento di Leo Canducci. Per lui decina e 700 euro in tasca. "Chi se lo aspettava? Alla fine non avevo mai vinto e anche questa volta sono partito senza crederci molto. Poi ho iniziato a ingranare e a prenderci gusto – esulta Canducci –. Ho due figli e questa vincita la userò sicuramente per comprargli qualche regalo e altro per la famiglia".

Ma non solo numeri e tombole, il tradizionale appuntamento di San Gaudenzo si è aperto tra sorrisi e barzellette in dialetto romagnolo, raccontate dal microfono di Nevio Bedin; anticipato dall’immancabile intervento musicale firmato dalla banda Città di Rimini. Poi microfono ai volontari della Croce rossa italiana per un momento di vicinanza con i riminesi. Un’importante occasione di festa, ma anche di prevenzione e divulgazione con un punto salute per la misurazione dei parametri vitali e un gazebo formazione; il tutto ad opera della Croce Rossa di Rimini.

Una grande giornata, tra cartelle piene di numeri, penne alla mano per sbarrarli e soprattutto una tradizione che come ogni anno riunisce centinaia di riminesi, per una delle tradizioni più amate da grandi e piccoli.

