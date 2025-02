Il top della pesca sportiva. Folla e tanti affari in Fiera

A Rimini è sbarcato il mondo della pesca sportiva. Dalle esche ai mulinelli, passando per le imbarcazioni e persino gli acquari. Con ’Pescare show’ fino a domani entrerà in Fiera l’universo della canna da pesca, la vera protagonista. Tre padiglioni occupati, 136 espositori dall’Italia e dal mondo e migliaia di visitatori che hanno invaso le sale di Ieg dalla mattina di ieri. L’appuntamento è dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e all’outdoor; diventando l’evento leader in Italia. E quest’anno arriva per la prima volta a Rimini. "Questa città è perfetta per ’Pescare show’ e le ragioni sono due – spiega Marco Carniello, responsabile business di Ieg –. Prima di tutto Rimini sposta l’attenzione dell’evento verso la pesca in mare e in più la sua posizione geografica è ottima, ampliando il bacino del nostro pubblico. Ancora è presto per dare una stima dei visitatori della fiera e sarebbe anche poco prudente, ma siamo molto contenti, c’è un bel movimento. C’è una componente internazionale di espositori dalla Mongolia, Danimarca e altri paesi. Quello di quest’anno è un bel punto di inizio, nei prossimi anni speriamo di avere sempre un maggiore margine di crescita". Una fiera dedicata primariamente agli appassionati del mondo della pesca in ogni sua declinazioni, ma anche ai professionisti che qui possono trovare componenti tecniche. "Quella del territorio è stata una grande risposta e per questo noi vogliamo essere presenti anche in città – continua Carniello –. Abbiamo organizzato un programma di fuori salone con eventi dedicati alle scuole e competizioni territoriali di pesca".

Camminando per i padiglioni ci si imbatte nei colori delle canne da pesca, da quelle più piccole fino a quelle che aprendosi arrivano quasi a toccare il soffitto. Poi ci sono i motoscafi e i gommoni, i più semplice e quelli che sembrano quasi delle case sull’acqua. Ce n’è per tutti, anche per le realtà riminesi che a ’Pescare show’ sono ben nove: da Riccione a Cattolica, passando per le aziende Riminesi. "Non potevamo mancare visto che quest’anno la fiera era proprio a casa nostra – racconta Antonio Vasaturo di Painestore di Rimini –. Un appuntamento del genere non poteva che essere fatto proprio a Rimini, questo è un modo per fare conoscere ancora di più la città in tutta Italia e in futuro speriamo anche nel mondo. Nelle altre edizioni di ’Pescare show’ abbiamo sempre avuto un ottimo ritorno e quest’anno vogliamo fare altrettanto con gli stessi grandi numeri".

Federico Tommasini