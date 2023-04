Il torneo di calcetto, esperienza unica

Durante il mese di febbraio presso la nostra scuola si è svolto il torneo annuale di calcetto delle classi prime. Ci ha seguito in questa impresa la professoresa A. Cancellotti, nostra insegnante di educazione motoria. Ci sono stati due tornei, uno maschile e uno femminile, che si sono svolti nella stupefacente palestra delle Bertola; le partite erano a eliminazione diretta e le squadre hanno giocato con determinazione e passione fino al ventesimo minuto. La carica si avvertiva perfino dagli spogliatoi. Questo torneo ci ha dato l’opportunità di conoscere nuove persone. Ci siamo divertiti, ma ci siamo anche scoperti molto compatti e abbiamo creato una squadra unita, leale. Ci siamo aiutati pure nel prepartita per ottenere la vittoria finale, orgogliosamente raggiunta! L’occasione per dimostrarci a vicenda la nostra solidarietà!

Matteo Lucchi, Giorgia Cenci, Davide Drudi,

M. Vittoria Tomassini, Gianluca Fabbri,

Aurora Capitani 1 A