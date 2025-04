Il torneo di pallamano, esperienza indimenticabile

Al Palasport Flaminio di Rimini, una delegazione di studentesse e studenti di seconda e terza media della scuola Bertola ha partecipato alla fase provinciale del torneo di pallamano con altre 25 classi di coetanei della provincia di Rimini. La squadra maschile ha vinto la prima gara per 5 a 4: un successo che è servito per carburare; nella seconda è riuscita a brillare con uno schiacciante 7 a 3. Euforica per le due vittorie e il pensiero di essere arrivata in finale, la compagine è stata purtroppo colpita dalla sfortuna: per differenza reti non è riuscita a trovare un posto nella finale provinciale! Per questa regola i ragazzi sono tornati a casa con la coppa del terzo posto. Dopo una finale molto contesa tra Fermi e XX Settembre, sono state le prime ad aggiudicarsi la partecipazione alle fasi regionali del torneo. La squadra femminile delle Bertola, purtroppo, non ha raggiunto gli stessi risultati, perdendo entrambe le gare. Anche la finale femminile ha visto di fronte Fermi e XX Settembre: stavolta hanno vinto le XX Settembre riuscendo così a passare alla fase regionale. Dopo le premiazioni siamo tornati a scuola contenti di esserci cimentati in questo nuovo sport e di aver trascorso una mattina diversa dalle altre. Non abbiamo riportato con noi solo una coppa, ma anche un’esperienza indimenticabile e formativa. Imparando quanto sia importante non vincere, ma fare sempre del proprio meglio.

Giulia Amaduzzi, Valentino Giacomini, Alice Muccioli III H