Il torneo Pecci va al Cesena

La 42esima edizione del Torneo ’Daniele Pecci’ si colora di bianconero. È il Cesena Under 14 a trionfare sul prato del ‘Mazzola’ di Santarcangelo, imponendosi sull’Atalanta per 2-1 con una rimonta da storia: dopo il vantaggio nerazzurro dal dischetto di Magrin, nel secondo tempo i bianconeri hanno portato a casa la coppa grazie alle reti di Landi e Succi. Ma tutto il torneo dei romagnoli è stato da film: fatto di talento, grinta e uno spirito romagnolo che non conosce resa. Dopo il pari con la Dea all’esordio (2-2), il Cesena supera Forlì e Ancona, poi elimina il Rimini ai quarti. Ma è in semifinale che scrive la sua leggenda: sotto 0-2 contro la Juventus, rimonta e vince 3-2. Una di quelle partite che restano nei racconti, impressi per sempre nel tempo. Perché il Pecci è tradizione, talento, futuro. Intitolato a Daniele, ragazzo scomparso troppo presto, e accoppiato al Memorial Ferruccio Giovanardi, scout storico del calcio bellariese. A lui è dedicato il premio al miglior giocatore, che in passato ha toccato mani destinate alla Serie A: Pirlo, Brighi, Frattesi, Fagioli, Traorè, Scamacca. E il figlio di casa, Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio e della Nazionale. E se quest’anno il torneo ha cambiato pelle - lo stadio Nanni è rimasto inaccessibile, con lavori iniziati in ritardo - Valter Vincenzi, anima del Pecci da 35 anni, ha trasformato un problema in una nuova occasione. Così il torneo ha vissuto tra Gatteo, Igea Marina, San Mauro Mare, e infine Santarcangelo. E lì, tra una rete e l’altra, il Cesena ha scritto la sua piccola, grande storia.

a.d.t.