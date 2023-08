Il tour de force di Salvini Il ministro sale sul Titano poi la tappa alla darsena

Un tour tra Rimini e San Marino, per parlare di Pnrr e infrastrutture e anche delle elezioni 2024. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che interverrà al Meeting domani, arriverà già oggi da queste parti per un fitto calendario di incontri istituzionali e politici. Oggi alle 18,30 Salvini sarà protagonista dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega al Marina di Rimini (presso il Darsena sunset bar), per parlare di porti, nautica, infrastrutture. Sarà anche l’occasione per discutere col vicepremier di temi più strettamente politici e di elezioni. Prima del dibattito alla darsena, Salvini salirà sul Titano. Sarà la sua prima visita a San Marino nei panni di vicepremier. "Intenso il programma della sua giornata sammarinese – anticipano dal governo – Prima ci saranno i colloqui privati con i Segretari di Stato agli esteri, alle finanze e al lavoro". Poi, "alla presenza degli ambasciatori di San Marino e Italia, Salvini incontrerà una delegazione del Congresso di Stato (il parlamento sammarinese).

In previsione anche un confronto con i vertici dell’associazione nazionale degli industriali". Dopo il tour di oggi, domani alle 13 Salvini interverrà al Meeting al dibattito su Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia. Parteciperanno all’incontro il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, il governatore della Liguria Giovanni Toti, l’amministratore delegato delle Ferrovie Luigi Ferraris.

Sempre domani al Meeting sarà anche il giorno del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, e del ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. In particolare Tajani interverrà al dibattito sull’immigrazione Le nostre comuni sfide con l’Africa. Oggi invece al Meeting saranno di scena il ministro agli affari europei Raffaele Fitto e alla famiglia Eugenia Roccella. Giovedì poi sarà la volta del ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida. Attesi in questi giorni al Meeting anche diversi viceministri e sottosegretari, mentre venerdì sarà il giorno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che torna così alla kermesse di Cl dopo la visita di sette anni fa.

ma.spa.