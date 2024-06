Il Tour de France riempie gli hotel di Rimini: “Un affare da 10 milioni”

Rimini, 19 giugno 2024 – Dieci giorni al Tour de France. Dieci giorni all’appuntamento che farà entrare Rimini nella storia. Il 29 giugno la Grande Boucle, per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia, e la prima tappa sarà proprio la Firenze-Rimini. Un evento che “garantirà in quel weekend a Rimini e dintorni almeno 25mila presenze negli hotel, tra squadre, organizzatori e addetti alla corsa e i tanti appassionati di ciclismo che verranno qui per assistere alla corsa”, spiegano Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, e Stefano Bonini di Visit Rimini.

Da sinistra: l'assessore Michele Lari, il sindaco Jamil Sadegholvaad, la presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis, il presidente di Visit Rimini Stefano Bonini e l'ispettore della polizia locale Luigi Fusco davanti al totem dedicato al Tour de France (foto Riccardo Gallini)

“Si stima che l’indotto generato dal Tour sarà di almeno 10 milioni – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Ma il Tour non sarà solo un grande affare per tutti i nostri operatori, dagli albergatori ai ristoratori, dai bagnini ai commercianti. Avremo gli occhi del mondo puntati addosso, sarà un grande spot per Rimini che ci permetterà di far crescere sempre di più il nostro appeal internazionale”. Specialmente “nel settore del cicloturismo, dove – osserva Bonini – grazie al Tour abbiamo richieste da operatori che lavorano con Stati Uniti e Scandinavia”. In arrivo oltre 800 giornalisti da tutto il mondo per questa prima, storica tappa: la sala stampa sarà allestita al Palacongressi.

Rimini si presenterà all’appuntamento con tante scenografie suggestive. Alcune sono già state inaugurate (le scritte Rimini al porto e all’Arco d’Augusto, la grande bicicletta in piazzale Fellini e altre opere), ma “prima del Tour inaugureremo anche la nuova pista ciclabile e la statua dedicate a Pantani – assicura il sindaco – Il tratto della pista ciclabile in omaggio al Pirata in via Montescudo, sarà lungo 1,2 km. Sarà rosa e gialla e ricorderà (con gigantografie) alcuni dei più grandi successi di Pantanti al Giro e al Tour”.

Le installazioni lungo la ciclabile saranno firmate dal designer Aldo Drudi, l'ìdeatore dei caschi di Valentino Rossi e di tanti altri campioni. Sempre di Drudi la statua dedicata a Pantani, alta 5 metri: “La statua sarà collocata nei giorni del Tour nella piazza sull’acqua al ponte di Tiberio, poi le troveremo la collocazione definitiva”.