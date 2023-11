Il Tour de France sarà un affare da 10 milioni per Rimini

Quanto vale per Rimini ospitare l’arrivo della tappa del Tour de France? Secondo lo studio commissionato da Visit Rimini, avere la Grande Boucle sarà un affare da 10 milioni di euro e porterà in città oltre 25mila presenze. Dell’impatto del Tour se ne è parlato a lungo ieri, in commissione. La tappa da Firenze a Rimini del 29 giugno sarà la prima dell’edizione 2024 del Tour che per la prima volta partirà dall’Italia. E quella di ieri è stata l’occasione per fare il punto anche su logistica, gestione della viabilità e costi. Per ospitare l’arrivo di tappa Palazzo Garampi verserà 360mila euro, a cui vanno aggiunti i costi per la gestione della sicurezza e del traffico e per gli eventi collaterali. Il percorso della tappa, illustrato ieri dall’assessore allo sport Moreno Maresi, è quello noto: 205 chilometri con partenza da Firenze (3.800 metri di dislivello), nel territorio riminese i ciclisti attraverseranno i comuni di Novafeltria, Talamello, San Leo e, dopo la salita di Monte Maggio, arriveranno fino a San Marino, per poi scendere a Rimini dalla superstrada. A Rimini i corridori percorreranno un pezzo della Statale 16 fino alla rotonda davanti alle Befane, poi svolteranno verso mare attraversando via Settembrini e via Chiabrera. L’arrivo sarà sul lungomare all’altezza del bagno 72, intorno alle 17.30. Tutte le strade interessate dal Tour saranno chiuse per circe tre ore. Il tratto più complicato, per la gestione della viabilità, sarà quello tra la rotonda delle Befane e l’ospedale, per il quale sono allo studio già i percorsi alternativi. Ma "non ci saranno problemi di accesso per l’ospedale", assicura l’assessore Juri Magrini in risposta al consigliere Stefano Brunori (gruppo Lisi) e "la corsia mare-monte rimarrà sempre aperta".