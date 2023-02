Il tour dei campioni nelle terre dei grandi piloti Gli amanti del cicloturismo fanno tappa in Valconca

Un progetto cicloturistico interessante in grado di unire la Valconca alla vicina Tavullia e alle Marche in un ‘Tour dei Campioni nelle terre dei grandi piloti’, nato da un’idea della Ag Eventi di Alessandro Gualazzi. Morciano e Montescudo-Monte Colombo, così come Coriano e Misano, saranno coinvolti dall’ iniziativa che vede Tavullia capofila e che unirà le province di Pesaro- Urbino e Rimini, tra le regioni Marche ed Emilia Romagna. Terre unite dalla grande passione per i motori e per la bicicletta. Un binomio che è alla base del progetto che mette in rete i percorsi cicloturistici di questi territori diventati un simbolo internazionale del motociclismo. "Tre i percorsi individuati (Tour dei Campioni, Tour dei Borghi e Tour del Parco) che uniscono costa ed entroterra, Marche ed Emilia Romagna – ha ribadito Francesca Paolucci, sindaca di Tavullia – È stata realizzata una guida cartacea ed una mappa affiancata da una cartellonistica per condurre i cicloturisti tra gli splendidi paesaggi delle nostre colline sulle tracce di Valentino Rossi, dei compianti Marco Simoncelli e Nicky Hayden, di Luca Marini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Andrea Migno, Celestino Vietti e di tanti altri campioni che sono cresciuti o che hanno vissuto in queste zone".