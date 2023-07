Il ’tour’ del comitato contro i progetti degli impianti eolici

Nuova missione per il comitato ’Crinali bene comune’, da mesi in trincea contro i nuovi impianti eolici previsti al confine con la Valmarecchia. Questo sabato alcuni rappresentanti del comitato si recheranno in visita a Poggio delle Campane, località nella quale dovrebbe sorgere uno dei numerosi impianti eolici progettati. Poggio delle Campane è nel comune di Sestino e si affaccia sul Sasso Simone. Qui sono previsti due impianti per un totale di 14 pale alte 200 metri. Tanta la preoccupazione del comitato, che per questo ha organizzato la ’missione’ nella località. La visita è aperta al pubblico (a offerta libera) con partenza alle 16,30 da Cerreto di Sestino. I fondi raccolti andranno a favore del comitato.