Il tour di Borgo diVino fa tappa sul Titano con degustazioni, cibo e tanta musica

San Marino sarà il quarto di 22 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de ‘I Borghi più belli d’Italia’. Tappa estera quella sul Titano, proprio come quella a Le Castellet, in Francia. Il ciclo di eventi è promosso dall’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ ed è organizzato da Valica. L’appuntamento sammarinese, Borgo diVino, prevede tre giorni dedicati al gusto e alla bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei Borghi più belli all’interno della penisola italiana.

Venerdì, sabato e domenica, tra via Donna Felicissima e via Eugippo, si troverà una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Marche, Abruzzo, Sardegna. Ad accompagnare le degustazioni verrà allestita un’area gastronomica dove si potranno gustare piatti tipici.

Spazio naturalmente anche alla musica con l’esibizione della ’San Marino Concert Band’ alla Cava dei Balestrieri, in programma venerdì alle 21, poi sabato dalle 18 alle 23 Sound Selection by AB90, sempre alla Cava dei Balestrieri e domenica, dalle 17 via libera a Yuma e Ziba djs in via Donna Felicissima.