Il Tour fa già sognare Cinquemila camere ’prenotate’ negli hotel per il grande evento

di Manuel Spadazzi

C’è da ’raddrizzare’ una stagione turistica partita tra luci e ombre, a causa dell’alluvione e della pioggia di disdette arrivate dopo il disastro in Romagna. Ma Rimini sta lavorando già anche al 2024. Che sarà l’anno della prima, storica partenza del Tour de France dall’Italia. La prima tappa, il 29 giugno, partirà da Firenze e si concluderà proprio a Rimini, dopo 205 km e quasi 4mila metri di dislivello, con un percorso insidioso che passerà anche dalla Valmarecchia e da San Marino. Gli uomini di Christian Prudhomme, capo dell’organizzazione della Grande Boucle, sono ritornati a Rimini anche di recente, per definire alcuni aspetti organizzativi e logistici. Tra questi l’accoglienza degli addetti ai lavori e dello staff della corsa, dei (tanti) ospiti e dei giornalisti al seguito. Solo l’organizzazione del Tour ha chiesto di avere a disposizione mille camere negli alberghi di Rimini, mentre i giornalisti attesi (di 600 media tra giornali, tv, radio e riviste) saranno almeno 2mila. Poi ci sono le squadre: saranno oltre 20, ognuna formata (tra corridori, direttori sportivi, massaggiatori, meccanici) da oltre 40 persone. Tradotto: almeno 5mila presenze, senza contare tutti gli appassionati che verranno in Romagna per seguire la tappa di Rimini e quella del giorno dopo, il 30 giugno, che partirà da Cesenatico e arriverà fino a Bologna. "Un evento storico per la nostra città – sottolinea Jamil Sadegholvaad – e straordinario sia per la visibilità che darà a Rimini, sia per l’impatto economico e turistico sulla città". Lo studio commissionato dalla Regione ha stimato che saranno almeno 1,8 milioni gli spettatori che seguiranno le tappe del Tour in Italia, di cui 750mila in Emilia Romagna, con un indotto diretto di 59 milioni di cui 29 per l’Emilia Romagna.

Sarà uno spot incredibile per Rimini: il Tour è trasmesso in 200 Paesi, è il terzo evento sportivo più seguito nel mondo. E straordinario sarà anche l’investimento del Comune di Rimini: ospiterà l’arrivo della prima tappa costerà 720mila euro. Poi ci saranno i costi per i tanti eventi speciali nei giorni che precederanno il Tour: Palazzo Garampi sta mettendo a punto un ricco programma insieme all’Apt e a un gruppo di sponsor. Ne vale la pena, per il Tour. Alcune iniziative verranno lanciate già all’Italian bike festival, a settembre. E non ha dubbi Valeria Gaurisco, direttrice di Visit Rimini: "Grazie al Tour cresceranno enormemente le presenze dei turisti a giugno, in particolare gli stranieri". Patrizia Rinaldis, presidente di Aia-Federalberghi, è certa: "Sarà un’occasione unica di promozione per Rimini, e i nostri alberghi si presenteranno al meglio per l’appuntamento".