Il Tour Music Fest torna a fare tappa a San Marino. Attesi 650 artisti e 50 eventi in programma

Il Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente è pronto a rimettere piede a San Marino, da domenica al 1° dicembre. Dopo un tour europeo di oltre 3 mesi di casting e selezioni che ha toccato 12 Nazioni europee con oltre 20.000 artisti coinvolti, la commissione artistica ha selezionato i migliori artisti che, divisi nelle varie categorie, approdano alle fasi finali della manifestazione. Un vero e proprio festival di 8 giorni sviluppato in più location in contemporanea in cui si alternano le performance degli artisti Tmf, un ricchissimo programma di Masterclass formative con personaggi di spicco, di workshop e laboratori, di eventi live e spettacoli di punta con grandi artisti. Si attendono quindi in Repubblica oltre 650 persone tra artisti e band per prendere parte agli oltre 50 eventi gratuiti e cogliere l’opportunità di scoprire il territorio sammarinese. La finalissima europea è prevista il 1° dicembre alle 18 alla sala Little Tony, con una giuria d’eccezione, capitanata dal presidente Beppe Vessicchio. "Il Tour Music Fest – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – si rivela essere sempre un evento di alto livello per gli artisti che coinvolge e per il numero di ragazzi che è in grado di richiamare. In questi anni abbiamo visto chiaramente che gli eventi musicali hanno una forte attrattiva anche nel nostro Paese, riempiono le stanze di hotel e ci garantiscono una visibilità positiva in momenti dell’anno meno attrattivi turisticamente".