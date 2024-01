Il traffico logora chi (il turista) non ce l’ha

Ribaltiamo la domanda: i disagi valgono la candela? Prevale l’interesse del singolo e il benessere di una collettività? Ovviamente la risposta varia a seconda del ritorno economico di chi la pone. Preso atto che ogni evento di grande portata crea problemi di viabilità, va detto che da tempo si lavora sulle strade e con i collegamenti (vedi Metromare) per alleggerire il traffico. Anche la decisione di posticipare il prossimo anno l’orario di apertura del Sigep contribuirà a migliorare la situazione. Per il resto c’è poco altro da fare se non armarsi in quei giorni di pazienza.