Il traguardo dell’orafo cattolichino. Ridolfi incoronato re dei gioielli

La Roma Jewelry Week 2024 ha visto un momento di particolare orgoglio per la città di Cattolica, grazie al trionfo dell’artista Francesco Ridolfi. Il talentuoso orafo romagnolo si è distinto tra i 102 partecipanti internazionali, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento voluto da Alessio Boschi per l’eccellenza manifatturiera e del design. Francesco Ridolfi, con la sua opera ’Vestigia neo-barocca’, non solo ha dimostrato una straordinaria maestria artigianale, ma ha anche portato alta la bandiera della sua amata Cattolica sulla scena internazionale del gioiello contemporaneo. Questo successo rappresenta un vero e proprio lustro per l’intera comunità cattolichina, confermando la città come culla di talenti creativi e artigiani di eccellenza.

L’opera premiata, un gioiello da spalla che fonde sapientemente elementi del barocco romano con una visione contemporanea, è diventata ambasciatrice del genio creativo che fiorisce sulle coste dell’Adriatico. La capacità di Ridolfi di reinterpretare in chiave moderna i fasti del passato, come evidenziato nella sua fedele riproduzione del delfino della fontana del Tritone di Bernini e nella sua rivisitazione della scultura di Mochi, ha catturato l’attenzione della giuria internazionale.