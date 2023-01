"Il treno da Monaco: opportunità per l’estate"

Dal prossimo 10 giugno fermerà anche a Cattolica il treno Nightjet di Öbb (Österreichische Bundesbahnen), in collaborazione con Trenitalia. Per l’estate 2023, dunque, sono previsti nuovi collegamenti notturni con Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna. "Apprezziamo la novità del Nightjet annunciata da Öbb. L’opportunità del collegamento ferroviario, anche in giornata, con Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna, amplia l’offerta per la prossima stagione turistica – spiega l’amministrazione comunale di Cattolica – e si apre al mercato dei paesi di lingua tedesca".

Le nuove tratte del Nightjet saranno attive sino al 9 settembre 2023, con partenze da Vienna e Monaco (rispettivamente alle ore 19.18 e alle ore 20.09), per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto. I biglietti partono da 28,80 euro e sulle pagine del sito della ÖBB dedicate al treno notturno è già possibile prenotare il proprio viaggio.

"L’accoglienza, di cui la Riviera è regina, significa anche mettere in condizione i nostri turisti di raggiungere velocemente le nostre città. In questo senso – prosegue l’amministrazione – la messa a sistema del trasporto pubblico del territorio è un passaggio chiave. Puntare sull’aeroporto di Rimini e sul prossimo prolungamento del tracciato del TRC che consentirebbe uno spostamento più rapido verso Cattolica, non solo come meta estiva ma anche quale ’porta della Valconca’ e dello splendido entroterra che l’abbraccia".

Ed intanto dal prossimo martedì riparte la campagna promozionale sui mercati di lingua tedesca a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna, che prevede complessivamente tra gennaio e giugno oltre 1.000 spot TV in prime time sui canali del network Pro7Sat.1, in collaborazione con il portale meteo Wetter.com. Una azione che garantirà 115 milioni di contatti, oltre ai 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com. Lo spot tv ha per protagonista una famiglia tedesca intenta a godersi una vacanza ’Dolce Vita style’ in Romagna, raccontata in 20 secondi attraverso una sequenza di vivaci immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo.