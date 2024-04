Il treno delle feste non si ferma. Riccione celebra il Beato Alessio

A Riccione torna la Festa del Beato Alessio, che quest’anno celebra don Carlo Tonini, al quale la città deve l’attivazione, nel 1865, della fermata del treno a vapore. La festa religiosa, in programma dal 5 al 7 aprile s’intreccerà con quella d’intrattenimento del comitato d’area Riccione Paese che nella tre giorni, tra musica, spettacoli ed enogastronomia riproporrà "Io, tu e… le rosole".

Si parte con la festa in onore del beato, "santo a furor di popolo" perché mai canonizzato, a cura della parrocchia di San Martino guidata a don Alessio Alasia. Tema di questa edizione è: "E… il treno riparte!", in memoria del battagliero sacerdote che nella seconda metà dell’Ottocento, sempre al timone della San Martino, oltre ad aiutare poveri e bisognosi, si prodigò per ottenere la stazione che determinò lo sviluppo della città e la promozione del turismo elioterapico. Erano i primi anni in cui Riccione accoglieva i bambini scrofolosi, prima nelle abitazioni private, poi negli ospizi marini, progenitori delle colonie. A don Tonini è dedicato l’incontro che lo scrittore, già direttore della Biblioteca comunale, Fosco Rocchetta terrà venerdì alle 19 nella chiesa di San Martino. Alle 20 nella tensostruttura adiacente alla chiesa cena etnica con intrattenimento a cura della Caritas parrocchiale.

Sabato 6 aprile dalle 15 in poi attività ludico-ricreative e sportive per bambini, spettacolo dell’Acrobatic Team Riccione, quindi alle 18 santa messa alla presenza delle autorità civili e militari. Domenica alle 11,30 dopo la celebrazione eucaristica benedizione delle auto d’epoca e alle 15 camminata dell’Asd Riccione Podismo. Alle 16,30, nella chiesa vecchia di San Martino, concerto del coro Città di Riccione Women Ensemble. Sempre nel pomeriggio di domenica al parco di Villa Lodi Fè nell’ambito del Campo Lavoro Missionario si terrà il concerto "Voci in missione" dedicato ai protagonisti dell’urban pop e hip-hop: Gioia, Savo, Beart e Galliano.

In Corso Fratelli Cervi e nelle piazzette Matteotti e Parri con "Io, tu e … le rosole, si celebra intanto il cibo, la tradizione e la voglia di stare insieme. Come anticipa le neopresidente del comitato, Lina Danese, venerdì dalle 15.30 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 22, negli stand aperti in Corso Fratelli Cervi "si potranno assaggiare i cassoni e tante altre specialità a base di rosole, da gustare sul posto o take away". Spazio anche al Mercatino dei Sapori e dell’handmade. Tutti aperti negozi e bar. In Piazza Matteotti, dalle 16 alle 20, truccabimbi e baby dance e venerdì dalle 20 alle 22.30 balli country di Wild Angels Romagna. Sabato e domenica, pomeriggio e sera esibizione degli artisti Bianca e Sofia e Sirene Danzanti. Per i nostalgici della musica anni ‘80, i grandi successi mixati da Roger DJ. Gran finale domenica dalle 16 alle 19 con Luigi Del Bianco e Christian Vox.

Nives Concolino