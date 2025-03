Il treno Rock sfreccia per promuovere la città ‘Fermata’ nell’inserto Vivere Riccione

Si parla anche del treno Rock, che sfreccerà da nord a sud pubblicizzando la città, nell’inserto Vivere Riccione che torna in edicola sabato in omaggio per i lettori de il Resto del Carlino. Il convoglio, che diventerà un esclusivo ambasciatore itinerante, sta per essere personalizzato con la tecnica del wrapping, che riporterà la grafica della campagna ‘Viva Riccione’ e quella dei parchi Costa Edutainment, a partire da Aquafan e Oltremare.

L’inserto si addentrerà anche nelle storie di alcuni riccionesi diventati famosi all’estero e darà un assaggio della nuova mostra che seguirà quella di ‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész, Maestri della fotografia moderna’, aperta fino al 6 aprile Villa Mussolini. Si tratta di ‘Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge’ che rimarrà aperta dal 19 aprile al 5 ottobre. In esposizione anche alcuni scatti che Scianna fece a Riccione nel 1989. Vivere Riccione da pure spazio al progetto Un battito di speranza dell’Inner Wheel Club Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, che per l’acquisto di due attrezzature necessarie alla Cardiologia del Ceccarini ha avviato una raccolta fondi su www.unbattitodisperanza.it. Come sempre sarà dedicato spazio alle strategie per il futuro del Palacongressi.

ni. co.