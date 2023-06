Il Triathlon in città cambia la viabilità: ecco tutte le chiusure

Domenica, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva Triathlon BIM Evento Silver 2023, saranno in vigore modifiche temporanee di sosta e viabilità. Tra queste, si segnalano la sospensione della circolazione veicolare, nell’imminenza e durante il transito dei corridori a partire dalle 9.30 circa: percorso che partirà da piazzale di Capitaneria di Porto alle ore 9.30 circa e interesserà il territorio di Igea Marina (a mare e a monte di via Ravenna) su strade quali viale Pinzon, via Properzio, via Fornace, via Donegallia, via Ravenna, via Garibaldi e via Abba, con ritorno poi sul porto canale. Durante la giornata di domenica, in alcuni tratti delle strade coinvolte sarà istituito il divieto di sosta 0-24. L’ordinanza è consultabile integralmente sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.