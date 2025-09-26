Il tribunale ‘riabilita’ l’hotel Ambasciatori

Dai lavori fermi da anni con lo spettro di una demolizione futura, a una vittoria su tutta la linea al Consiglio di Stato, e la possibilità di riprendere il cantiere per completare l’ampliamento dell’hotel. È la storia dell’Ambasciatori finito alle cronache quando la sentenza del Tar 261 del 2023 bloccò i lavori, e cosa ancor più pesante per la proprietà, annullò la validità del permesso a costruire. I giudici del tribunale amministrativo regionale avevano accolto il ricorso della società Ditrass Italiana srl, titolare dell’hotel Bristol, assistita dall’avvocato Vittorino Cagnoni. I motivi che avevano portato alla sentenza si riferivano all’autorizzazione paesaggistica non richiesta dal Comune nella procedura che ha portato al permesso a costruire, e ai volumi edificati sul lotto prima destinato a parcheggio, che avrebbero superato i limiti consentiti dalla legge. La Ditrass Italiana srl aveva contestato anche la distanza tra i fabbricati con la conseguente inibizione della vista mare da parte dei ricorrenti la cui struttura è a monte di viale Milano (l’Ambasciatori è in prima linea). I giudici di Palazzo Spada prima di esprimersi avevano affidato una superperizia al direttore del dipartimento di architettura dell’Università di Bologna.

Stando alla superperizia l’autorizzazione paesaggistica non andava richiesta perché l’area oggetto dell’ampliamento era esclusa dal vincolo paesaggistico. Altro elemento riguardava la volumetria della nuova palazzina che per i ricorrenti ed anche per il Tar, era superiore ai 5 metri cubi per metro quadrato, dunque oltre i limiti di legge. La perizia sconfessa anche questo punto ponendo la volumetria al di sotto di quel valore. Corretta, infine, anche la superficie aggiuntiva concessa dal Comune come premio di 380 metri quadrati per i locali da destinare a centro benessere, e la distanza tra le strutture. Riassumendo, la perizia disposta dal Consiglio di Stato ha demolito i pilastri su cui si fondava la sentenza di primo grado, ribaltandola. Il giudizio conferma la posizione sostenuta dai legali della società Margherita Ambasciatori srl, Luigino Biagini e Andrea Manzi. Ad uscirne vincitore è anche il Comune, che si era visto in primo grado annullare un permesso a costruire rilasciato in precedenza.

"Il Comune si era appellato (nel 2023, ndr) per sbloccare un cantiere che da troppo tempo deturpa il nostro lungomare difendere la validità delle proprie procedure – spiega l’assessore Christian Andruccioli –. Per farlo si è avvalso delle migliori professionalità. Oggi la massima giurisdizione amministrativa ci dà pienamente ragione. Per ridurre l’elevato contenzioso ereditato dal passato stiamo lavorando su regolamenti e piani chiari e trasparenti, che stanno consentendo agli operatori economici di ritrovare fiducia ed investire a Riccione". Soddisfazione anche per le civiche di centrodestra. "Smentiti i ‘gufi’ che vedevano nell’annullamento del permesso un errore della giunta Tosi".

