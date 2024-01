Il tributo a Cagnoni. La cupola intitolata all’uomo che ha reso grande la Fiera: "Presidente per sempre"

"Presidente per sempre". Maurizio Ermeti è sul palco della Vision plaza, allestito per l’inaugurazione del Sigep. Alle sue spalle una foto di Lorenzo Cagnoni. Ermeti si volta, emozionato, e omaggia il suo predecessore alla guida di Ieg, scomparso a settembre. A Cagnoni viene intitolata la cupola dell’ingresso sud. Cioè l’area che più di ogni altra distingue il quartiere fieristico riminese. Il più potente dei simboli.

Non poteva essere altrimenti e non poteva esserci momento diverso: la prima edizione del Sigep, evento di punta di Ieg, senza lo storico presidente. "Noi tutti dobbiamo dirgli grazie. La città deve dire grazie a Lorenzo" le parole di Ermeti. È il momento più sentito della cerimonia inaugurale del Sigep. Quello della commemorazione di colui che ha reso grande la Fiera di Rimini. A omaggiarlo ci sono una pietra commemorativa e una stele. Ma anche le parole di Gianna, la moglie di Cagnoni, e delle figlie Silvia e Lucia. Orgogliose per ciò che ha lasciato alla Fiera e alla città "un uomo che a questo luogo ha dedicato tutto se stesso e che ha amato Rimini. Un marito e un padre meraviglioso".

Il quartiere fieristico riminese, ora, è legato per sempre a Cagnoni. Un omaggio alla "straordinaria dedizione che Lorenzo ha avuto per questa fiera – osserva Ermeti – creando un’eccellenza che produce un enorme valore aggiunto per tutto il territorio riminese. La leadership di Italian Exhibition Group, infatti, è stata conquistata attraverso l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, anche grazie al supporto di una terra viva e partecipativa come la nostra".

Di "eredità" parla il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Intitolare quest’area a Cagnoni non significa solo incidere un nome su una targa, ma proiettarci al futuro. Guardando questa cupola che ora porta il nome di Lorenzo – le parole del primo cittadino – si può comprendere quel che lui ha sempre cercato: la grandezza e la bellezza, insieme". Poi un aneddoto, raccontato al pubblico presente alla Vision plaza. "Nei miei primi due anni di mandato ho incontrato Cagnoni diverse volte. Non c’è stata una sola volta in cui mi abbia parlato del passato. Lui pensava al futuro, era un uomo che guardava sempre avanti È questo l’insegnamento che ci ha lasciato".

"Ciò che ha fatto Lorenzo Cagnoni – osserva il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – deve rendere orgogliosa la sua famiglia. Ho collaborato con lui per un decennio, posso dire che ha dato un contributo fondamentale a tutto il sistema fieristico nazionale". A ricordare lo storico presidente di Ieg anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Il vicario del vescovo Nicolò Anselmi, don Maurizio Fabbri, ha benedetto la pietra commemorativa posizionata sotto la grande cupola all’ingresso sud del quartiere fieristico.

Commossi i familiari di Cagnoni: a loro un abbraccio da parte di chi con il presidente ha lavorato per anni in Ieg, ma anche da Bonaccini, Sadegholvaad e dall’ex sindaco Andrea Gnassi. "Grazie presidente, la tua passione e il tuo coraggio resteranno per sempre il migliore esempio per proseguire il successo di questa società lungo il percorso che hai tracciato", si legge sulla stele commemorativa. Un messaggio firmato dai collaboratori di Ieg. Dedicato al loro "presidente per sempre".