Il trombettista Paolo Fresu racconta Miles Davis. Sarà lui ad aprire la stagione del Teatro Nuovo

Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana per mettere insieme la vita e la musica di Miles Davis. E a farlo ci penserà il trombettista Paolo Fresu che, con il suo Kind of Miles domani sera, alle 21, inaugurerà la stagione del Teatro Nuovo di Dogana. Uno spettacolo che ripercorre l’esistenza e la carriera di uno dei protagonisti della scena musicale del Novecento. "Senza Miles la musica oggi sarebbe sicuramente diversa", dice Fresu, sottolineando l’impatto rivoluzionario del trombettista e il suo contributo unico alla storia della musica moderna. Kind of Miles celebra la sua carriera e la sua eredità, esplorando le sue sperimentazioni più audaci, dagli standard immortali alle composizioni originali. Il repertorio, ricco di improvvisazioni e reinterpretazioni, è accompagnato dalla narrazione intima e coinvolgente di Fresu, che svela anche il lato umano dell’artista, evocando storie e aneddoti tratti dalla vasta letteratura dedicata a Davis.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, vedrà sul palco Paolo Fresu (tromba, flicorno e multi-effetti), insieme a Bebo Ferra (chitarra elettrica), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano), Marco Bardoscia (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Filippo Vignato (trombone, multi-effetti elettronici, keyboard), Federico Malaman (basso elettrico) e Christian Meyer (batteria). Regia di Andrea Bernard. I biglietti si possono acquistare su www.sanmarinoteatro.sm o alla biglietteria del teatro da quattro ore prima dello spettacolo.