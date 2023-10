Il ’Trono’ ai volontari CiViVo, la sindaca Sabba: "Siete il nostro orgoglio"

Cinque gruppi che si prendono cura, in modo differente, del loro paese. Cinque ‘squadre’ di volontari che portano un aiuto concreto in vari ambiti. Sono i gruppi CiViVo, a cui è stato conferito il quinto ’Trono di Verucchio’, la massima onorificenza che il Comune di Verucchio ha istituito (dal 2019) per premiare cittadini, ente, istituzioni che si sono particolarmente distinti per l’attività svolta, la sensibilità dimostrata, l’aiuto concreto in determinate situazioni, dando lustro con la loro opera, all’intero paese. Il premio rimanda al prezioso reperto villanoviano simbolo del paese, e custodito al Museo Civico Archeologico. Ieri la consegna del riconoscimento a una cinquantina di volontari presso la chiesa di Sant’Agostino. La cerimonia ha aperto la nona edizione della Festa della storia, che proseguirà fino al 15 ottobre.

A insignire i volontari dei cinque gruppi, che sono ’Un passaggio nella storia’, ’Amici della biblioteca’, ’Decoro e manutenzione’ (il primo nato, il più numeroso), ’Verde Speranza’ ed ’E20 e contenti’, ci ha pensato la sindaca Stefania Sabba accompagnata da giunta e consiglieri comunali. Un premio "ai cittadini che si prendono cura volontariamente e gratuitamente di Verucchio, degli abitanti e dei turisti, e lo fanno con amore, passione e dedizione contribuendo così in maniera fattiva e straordinaria al decoro, alla salvaguardia dell’ambiente, alla promozione della lettura, alla riuscita delle manifestazioni ed eventi, garantendone l’accessibilità a tutti". "Il contributo di quanti operano nel volontariato – conclude – è un esempio per tutti noi e questa forma di solidarietà è un bellissimo segnale di speranza, in questo momento storico piuttosto complicato. Un esempio fattivo di cura e amore".

