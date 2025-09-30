Il Ttg allunga la stagione turistica: "Crescono le richieste negli hotel. Prenotate l’80% delle camere"

Assaggi francesi, musica, motori e benessere, ma a tenere in piedi le presenze turistiche in questa prima parte di ottobre sarà il Ttg. Sono centinaia gli hotel che allungheranno la stagione. Molti sono alberghi annuali, ma "ve ne sono altri, soprattutto nella zona di Viserba, che stanno intercettando l’utenza del Ttg, la fiera del turismo, e per questo saranno aperti fino al 10 ottobre", spiega Antonio Carasso, di Promozione alberghiera. Altra notizia positiva sono gli stranieri. Qua e là se ne vedono ancora. Alcuni trascorrono qualche ora in spiaggia nonostante la maggior parte degli stabilimenti sia ormai chiusa e le temperature non proprio miti. I numeri sono ridotti, ma servono a dare fiducia al comparto ricettivo anche perché gli aerei al Fellini continuano ad atterrare anche se siamo ormai in ottobre. Dare una stima degli hotel aperti resta lo sport popolare di fine stagione, ma considerati quelli annuali e chi sta allungando la stagione, sui portali si trovano oltre 400 strutture nel periodo del Ttg. Altro elemento positivo "è il fatto che il Ttg vede di anno in anno un costante aumento delle richieste negli hotel. Nella zona nord e in quella di Marina Centro l’occupazione si aggira sull’80% in quel fine settimana, e potrà aumentare. E’ un buon indice visto il periodo. Sui portali le camere libere cominciano a scarseggiare". Dopo il Ttg rimarranno alcuni convegni al palazzo dei congressi, ma la stagione andrà spegnendosi in attesa di Halloween ed Ecomondo. Per il ponte di Halloween si attendono richieste “che arriveranno sotto data, ma è un periodo interessante perché occupa un fine settimana”. Poi ci sarà Ecomondo e centinaia di strutture ricettive sono pronto ad accogliere migliaia di persone. Resta il fatto che "quest’ano la stagione si è allungata e questo è un segnale positivo". Nella seconda metà di ottobre verranno a meno le manifestazioni turistiche ma non accadrà la medesima cosa per l’intrattenimento. Sono tante le iniziative in questo inizio di autunno previste in città. Si va dalla Sagra malatestiana alle rassegne letterarie alla biblioteca comunale fino ad arrivare alla Transitalia Marathon partita ieri con l’arrivo fissato a Coriano il 3 ottobre. Spazio anche alla vela da venerdì a domenica con il Campionato italiano RS Aero e la Regata Nazionale Open O’Pen Skiff 2025, che richiamano oltre 150 atleti e imbarcazioni. a curare gli eventi sarà il Club nautico. Mentre in centro storico tornano gli Assaggi di Francia con il mercatino regionale francese da questo venerdì a domenica. Per chi non vuole rinunciare a fare attività fisica, ieri è partita la Wellness week con una camminata di gruppo e domenica si chiuderà con la Bicinrosa Rimini, manifestazione a sostegno della lotta contro il cancro al seno.

Andrea Oliva