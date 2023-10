Il Ttg apre con la Santanchè. L’aeroporto svela i suoi piani: tornano i voli dalla Germania

Il mondo del turismo da oggi si dà appuntamento a Rimini per il Ttg. Oltre 2.700 gli espositori alla grande fiera del turismo, che potrà contare sulla presenza di mille buyer e operatori dall’estero, di cui il 40% dagli altri continenti. La manifestazione inaugura con l’incontro che vedrà protagonisti il ministro del turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato ed ex ministro del turismo Gian Marco Centinaio, il sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi, la presidente di Enit Ivana Jelinic, e ancora il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini e il sindaco Jamil Sadegholvaad. Con loro anche il neo presidente di Ieg, Maurizio Ermeti.

Nel convegno inaugurale si parlerà di come sta cambiando il turismo, delle difficoltà di questa estate ma anche dei buoni dati di settembre. "Tanti – anticipa la Santanchè nell’intervista rilasciata al sito del Ttg) hanno detto che nel 2023 agosto è andato meno bene degli anni scorsi. E anche l’anno prossimo sarà così. Quello che non è stato sottolineato abbastanza è che abbiamo avuto una primavera e pure un settembre nettamente superiori alle aspettative. Gli operatori dicono addirittura che i mesi di settembre e ottobre dovrebbero valere 10 milioni di italiani in viaggio". La Riviera ne sa qualcosa: grazie anche al bel tempo gli arrivi dei turisti, in queste ultime settimane, sono stati nettamente superiori rispetto al passato.

Questa giornata inaugurale del Ttg sarà l’occasione per approfondire il tema. Tanti gli appuntamenti in Fiera, già a partire da oggi. E sono due, in particolare, quelli di interesse per la Riviera: la presentazione del piano industriale di Airiminum e degli eventi per il Tour de France, che nel 2024 partirà in Italia (vedi il pezzo sotto). La società di gestione del ’Fellini’ illustrerà i progetti per le nuove rotte con Leonardo Corbucci (ad di Airiminum), David Stroud (il manager che ha lavorato al piano), Sadegholvaad e Corsini.

L’aeroporto di Rimini, che chiuderà l’anno con – quasi – 300mila passeggeri, si è dato obiettivi ambiziosi. Uno di questi è il potenziamento dei voli dal nord Europa (e non solo), grazie anche agli accordi con le compagnie low cost Ryanair e Wizzair, che sono pronte a investire sempre di più su Rimini. Il piano del ’Fellini’ prevede – finalmente – il ritorno di collegamenti diretti dalla Germania, un aumento delle rotte dall’Inghilterra, e anche voli dalla Francia e da quei paesi che rappresentano mercati sempre più importanti per il turismo in Riviera. Un progetto di sviluppo che coinvolgerà anche i partner istituzionali, a partire dal Comune di Rimini, e lo stesso gruppo Ieg.

Manuel Spadazzi