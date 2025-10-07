Il Ttg fa sorridere gli alberghi: 450 strutture verso il tutto esaurito

Sono oltre 450 gli hotel, nella sola Rimini, a riempirsi per il Ttg. E non ci sono solo quelli riminesi perché gli effetti della fiera internazionale del turismo si sentono anche in altre realtà costiere, come Riccione. Domani si terrà il taglio del nastro della fiera che proseguirà fino a venerdì. Secondo le stime di Visit Rimini, basate sul sistema per la raccolta e analisi dei dati Hbenchmark, "l’occupazione è quasi al completo, con richieste di prenotazione ancora in arrivo. La situazione delle prenotazioni è tutt’ora in movimento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Siamo a circa il 98% per i 4 stelle e all’83% per i 3 stelle di media sui tre giorni. Un risultato positivo confortato anche dalla presenza notevole di ospiti stranieri con un buon contingente di espositori e visitatori internazionali provenienti da Nord America, Nord Europa, Sud America, India e Cina".

Il Ttg continua a crescere e chi ha scommesso sull’allungamento della stagione si ritrova con camere piene, incassi garantiti e in buona parte dei casi minori costi di gestione visto che tanti convegnisti si limitano al solo pernottamento con prima colazione, il che consente a parte delle strutture ricettive di chiudere la cucina e tagliare una spesa non indifferente dalla gestione delle strutture.

Ma non tutto si fermerà dopo la fiera del turismo. "Le prospettive per le prossime settimane restano incoraggianti – dicono da Visit Rimini –. Eventi fieristici e congressuali in calendario negli ultimi mesi dell’anno confermano il ruolo di Rimini come destinazione di riferimento tutto l’anno con una buona occupazione alberghiera, in linea con l’anno scorso".

Se il turismo italiano annaspa nei mesi centrali di luglio e agosto, sembra invece tenere nel resto dell’anno, soprattutto nel segmento congressuale e fieristico. L’aumento degli stranieri fa il resto offrendo maggiori certezze alle strutture ricettive.

Nel frattempo il Ttg diviene una vetrina importante anche per Visit Rimini che sarà presente con uno stand di 64 metri quadrati realizzato insieme al Comune. Qui verranno organizzati incontri e conferenze durante i tre giorni della fiera con tour operator, agenzie e professionisti del settore. Si partirà domani con ‘AI e Programmatic: come VisitRimini ha raggiunto oltre 8 milioni di persone in tutta Europa’, ovvero la campagna digitale che ha saputo amplificare la presenza in quattro mercati chiave senza moltiplicare gli investimenti, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare targeting e budget.

a. ol.