"Il tunnel l’abbiamo proposto noi ma la Sabba lo aveva bocciato"

La soluzione per la ’nuova’ Marecchiese a Villa Verucchio? Si rimette in carreggiata il tunnel in paese. Le parole della sindaca di Verucchio Stefania Sabba ("L’alternativa può essere il tunnel sotto la Marecchiese, soluzione presente da oltre 10 anni nelle nostre previsioni urbanistiche e per la quale potrà essere aperta la discussione con i cittadini") riscuote gli applausi della lista di minoranza Verucchio domani. Che fa notare: "C’è voluto del tempo, ma alla fine la Sabba si è allineata al nostro programma elettorale". Il gruppo di Cristian Maffei rivendica la primogenitura di quell’ipotesi, tornata in auge dopo che le soluzioni ipotizzate dall’architetto Edoardo Preger non hanno incontrato il favore del Comune. "La Sabba illuminata sulla via di Damasco – dice Maffei – L’ipotesi del tunnel a Villa Verucchio, rigettata pubblicamente dalla sindaca fino al 2022 ma oggi abbracciata, era inserita nel programma elettorale di Verucchio domani. Rispetto a quanto prodotto finora dai tecnici e che abbiamo potuto vedere, il tunnel resta l’ipotesi più plausibile per la nuova viabilità della Marecchiese a Verucchio, e meno impattante di una bretella lato fiume. Inoltre il tunnel è già previsto nel piano regolatore, grazie al lavoro svolto in precedenza da noi".