"Il turismo a Santarcangelo vale 10 milioni l’anno"

Quanto vale il turismo a Santarcangelo? Più di 10 milioni di euro l’anno. A tanto ammonta il giro d’affari generato dai turisti e dai visitatori. Numeri importanti, quelli che emergono dalla ricerca realizzata da Trademark – storica società riminese di consulenza che si occupa del turismo in Italia – e presentata l’altra sera alla Rocca Malatestiana, nell’incontro sul nuovo brand di destinazione turistica della città. Un incontro che ha richiamato oltre un centinaio di persone: in sala rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, operatori del settore ed esperti di turismo. Presente naturalmente anche la padrona di casa, Marina Colonna dei Principi Paliano, che ha aperto l’incontro.

Tornando ai dati, i numeri snocciolati da Stefano Bonini di Trademark sono importanti. Negli ultimi 10 anni Santarcangelo ha vissuto un’epoca d’oro per il turismo: gli arrivi sono aumentati del 182%, le presenze (i pernottamenti) del 195%. Questo nonostante un numero di hotel rimasto pressoché invariato. A far la differenza sono state altre strutture ricettive, come b&b e agriturismo: sono passate dalle 21 del 2014 alle 50 del 2025, con un incremento del 62% dei posti letto. Anche le strutture di sharing hospitality (come le case affittate ai turisti) sono fortemente aumentate: dalle 23 del 2016 si è arrivati a 95, con un aumento del 1.300% delle notti prenotate in struttura. Nel complesso, il turismo di Santarcangelo rappresenta quasi il 30% del totale nell’entroterra riminese. E Trademark stima che l’indotto complessivo legato al turismo a Santarcangelo, tra spese per alloggio, ristorazione, divertimento, shopping, trasporti e parcheggi, sia di oltre 10 milioni di euro l’anno.

Il turismo cresce a Santarcangelo e Santarcangelo, come ha spiega l’altra sera il sindaco Filippo Sacchetti, vuole crescere per ampliare e qualificare l’offerta turistica. Da qui la decisione di puntare su una nuova brand identity, ovvero un progetto per la promozione e lo sviluppo del turismo a Santarcangelo, capace di trasmettere le caratteristiche peculiari della città. Un progetto illustrato da Andrea Cicchetti dell’agenzia Moab (la stessa che lavora per la promozione della Motogp a Misano) e basato su 4 principi: Santarcangelo Cittaslow per il turismo sostenibile e del buon vivere; città dei 15 minuti con la rete di piste ciclabili e la mobilità sostenibile; la cultura di Santarcangelo come volano per il turismo; infine Santarcangelo come piazza inclusiva.

Per il sindaco 4 saranno anche gli ambiti da sviluppare, sempre più, per il turismo a Santarcangelo: natura, cultura, enogastronomia ed eventi. "Dobbiamo investire sul turismo, creare nuovi partnership, qualificare e diversificare l’offerta", ha sottolineato Sacchetti. E i proventi della tassa di soggiorno per i turisti – che sarà applicata, salvo ripensamenti, dal 2026 – serviranno proprio a finanziare gli interventi per migliorare l’offerta turistica.