Il turismo a Verucchio supera i numeri pre-Covid. Oltre 23mila visitatori per la Rocca e il museo

Sono stati ben 23.333 i biglietti staccati a Verucchio nel 2023, per le visite alla Rocca Malatestiana e al Museo civico archeologico, mentre le gite scolastiche hanno portato 2.121 ingressi. È un’evoluzione dell’identikit dei turisti che frequentano Verucchio: meno gruppi organizzati (1169 sul totale), sempre più famiglie con bambini, coppie, piccoli gruppetti. Persone che arrivano spesso da lontano e pernottano a Verucchio (o nelle vicinanze) per vivere un’esperienze fra cultura, storia, enogastronomia, natura e ciclismo. La fotografia scattata della cooperativa Atlantide (che gestisce Rocca e museo) e ufficio Iat indica che i visitatori sono tornati ai livelli pre-Covid e al museo li superano anche. Nel 2023 sono stati 21.212 i turisti Verucchio: 59 al giorno, che salgono a più di 64 conteggiando studenti e professori delle gite. Quasi due pullman al giorno. Da segnalare i 14 compleanni con oltre 300 bambini, i 13 matrimoni ospitati e 7.786 ingressi agli oltre 100 appuntamenti organizzati nei due contenitori culturali.

Ancora: i 6.955 visitatori al museo superano di 500 unità quelli del 2019 e i 493 biglietti staccati a febbraio si collocano al terzo posto nella storia turistica della bomboniera villanoviana, mentre i 743 biglietti di gennaio in Rocca sono secondi solo agli 859 del 2018 e non hanno eguali da 25 anni a questa parte. Agosto si conferma il mese di maggior affluenza: 3.592 ingressi in Rocca e 864 in museo. Sono 7 i mesi con oltre mille ingressi al castello, mentre al museo il prediletto è stato quello di aprile. con 1.054 ingressi.

m. c.