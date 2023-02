Carlo Andrea Barnabè

Gli operatori della Riviera le hanno viste e provate di tutte. Anche di santi ne hanno scomodati parecchi, e spesso a sproposito. Ma nessuno, citiamo a memoria, aveva mai pensato di rivolgersi a un monaco benedettino per farsi spiegare come funziona il turismo. Padre Natale non si limiterà a impartire qualche benedizione invocando una stagione di sole e soldini. Lui interverrà al convegno organizzato da Federalberghi Riccione in veste di spiritual coach. Perché i benedettini, spiega il monaco, l’ospitalità ce l’hanno nel dna. Proprio come i romagnoli. Dai pellegrinaggi in Germania a caccia di turisti alle ‘prediche’ servite in hotel.