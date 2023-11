Il turismo balla tra nani e ballerine

Vengo anch’io, no tu no... In gioco c’è l’assessorato al Turismo. Gente che si autocandida, che racconta di aver incontrato la sindaca e di averle detto ‘no grazie’. Notabili in cerca di riscatto, ex giovani di belle speranze, eterni secondi. E come sempre nani e ballerine.

Povera Angelini, va a finire che si pentirà di aver messo in palio il ‘suo’ assessorato. Qualche colpa ce l’ha anche la sindaca, anzitutto quella di non tenere a bada millantatori e maneggioni. Non basta dire: prima i fatti, poi le poltrone. Va fatto. Sostiene il segretario Santi che sono passate appena due settimane dal ritorno alla luce. Ha ragione, ma l’andazzo ricorda quello di cinque mesi fa. Il titolo più appropriato sarebbe: una giunta in rincorsa.

A voler essere buoni: una macchina in rodaggio.

Ma prima o poi qualcuno dovrà guidarla.

c.a.b.