Il turismo che cambia. Pensioncine quasi sparite. È boom di affitti brevi

Pensioncine a una e due stelle verso l’estinzione; alberghi in calo, ma è boom del ’ricettivo extralberghiero’ - in particolare campeggi e bed and breakfast (più ’modello Airbnb) quasi triplicato negli ultimi otto anni. Nel capoluogo, segnala l’assessore alla pianificazione del territorio Valentina Ridolfi, per l’extralberghiero "si è passati dai 111 esercizi del 2016 ai 484 del 2023". A Riccione da 42 a 525. Bellaria Igea Marina da 52 a 316. Cattolica da 25 a 175. Misano da 33 a 152. "Se il numero degli alberghi ‘tradizionali’ – continua Ridolfi – resta più o meno invariato in provincia di Rimini (da 2.238 del 2016 ai 2.137 del 2023, una flessione del 4,7%), nonostante i due anni di Covid che hanno messo in ginocchio molte strutture in Italia, ad esplodere è il fenomeno dell’extralberghiero che passa su scala provinciale da 489 a 1.928 esercizi nell’arco di un decennio scarso, un incremento di quasi 3 volte il valore del 2016!".

’Zoccolo duro’ della vacanza made in Romagna quasi sparito: le pensioncine a 1 o 2 stelle nel Duemila erano il 64% del totale a Rimini, nel 2023 sono scese al 23% (chiusure ma anche passaggi a categoria superiore). Contemporaneamente i 3 stelle passano dal 32 al 56% e i 4 e 5 stelle dal 2,3 al 7,5%. L’altro dato che balza agli occhi è l’aumento degli esercizi che svolgono attività per tutto l’anno, e non solo stagionale. "Erano 800 nel 2016 le attività che operavano lungo l’arco dei 12 mesi sul territorio provinciale – osserva l’assessora – nel 2023 sono state 1.525".

"Fiera e Palas in testa – osserva Ridolfi – hanno avuto un impatto sull’aumento delle strutture ricettive annuali e, indirettamente, anche dell’evoluzione della tipologia alberghiera, partendo dal presupposto che il cosiddetto segmento ‘business’, a più alta capacità di spesa, richiede standard qualitativi e di servizi e ospitalità di alto livello". "Intraprendere la strada della destagionalizzazione – prosegue – si è, dunque, verificata un vantaggio per tutto il territorio, non solo per la filiera turistica ma per tutto il comparto che crea ricchezza e lavoro. Dobbiamo proseguire sulla strada della città ospitale 365 giorni all’anno, dell’internazionalizzazione, partendo dal mettere mano alla riqualificazione alberghiera su cui ci stiamo concentrando come uno dei principali obiettivi di questo mandato amministrativo, dobbiamo fare i conti con i nuovi fenomeni di ospitalità extra alberghiera e con l’esplosione del fenomeno Airbnb con la necessità di dare nuova vita, ruolo e redditività alle strutture marginali dopo una trasformazione che ha già visto, dagli anni Novanta ad oggi, una contrazione del numero delle strutture alberghiere tradizionali a Rimini, come in provincia e in tutta Italia".

Ridolfi sottolinea: "il fenomeno degli affitti brevi, che sta modificando in maniera radicale la struttura delle città e la composizione del tessuto sociale, è relativamente nuovo e merita estrema attenzione per il controllo degli effetti. In particolare. occorre una legislazione nazionale che ne delimiti il perimetro e le responsabilità. In ogni caso, è chiaro che il processo virtuoso che stiamo seguendo non può prescindere dalla riqualificazione e della rigenerazione delle strutture alberghiere. Si tratta di una priorità che può dare ulteriore spinta al processo di destagionalizzazione in atto. La riqualificazione alberghiera in fascia turistica è un pezzo del Pug (Piano urbanistico generale) a cui stiamo lavorando, all’interno di una strategia complessiva, cercando di immettere ulteriore qualità nella vacanza... alzare il livello complessivo del territorio per intercettare più turisti con più alta possibilità di spesa, ma rispondere sempre a molteplici domande di turismo".

Mario Gradara