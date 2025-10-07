Il turismo dell’estate. Tiene la Riviera romagnola: "Bilancio ok con gli stranieri"

Smentite le cassandre che volevano una stagione da sprofondo rosso. Ieri pomeriggio la lunga attesa è finita. L’assessora al Turismo della Regione, Roberta Frisoni, ha mostrato i dati dell’estate sulla Riviera romagnola, mettendo nero su bianco l’andamento dei mesi di luglio (-3,5%) e agosto (-2,4) che tante critiche avevano sollevato in piena estate. Nei tre mesi estivi la riviera ha perso l’1,8% di presenze. Senza scomodare chi vedeva passivi con percentuali a doppia cifra, il mese di luglio e i primi dieci giorni di agosto sono passati alle cronache per gli ombrelloni vuoti e il botta e risposta sui prezzi. Da Assobalneari al Sib Confcommercio, le lande desolate negli stabilimenti raccontavano di un turismo italiano rimasto a casa per colpa di stipendi troppo lontani da un costo della vita che galoppa.

A conti fatti, la Riviera romagnola si è difesa anche questa volta. Lo dicono i dati della Regione, su base Istat, che misurano nel periodo gennaio-agosto un calo di presenze contenuto (-0,6% e un aumento di arrivi (+ 1,8%). Per via Aldo Moro si tratta di una "tenuta". A questo risultato si è arrivati con alti e bassi. I primi sei mesi, fino a giugno incluso, erano stati un tripudio di sorrisi tra amministratori e imprenditori. Maggio e lo stesso giugno, quest’anno con temperature sahariane e percentuali di stranieri da tempi d’oro, avevano fatto sognare anche i fatturati. Poi è arrivata la doccia fredda di luglio e agosto, che tuttavia va pesantemente ridimensionata, sottolineano dalla Regione. In altri termini i buchi neri sull’arenile non corrispondono ad altrettante camere vuote negli hotel. Cambia la vacanza e cambiano le abitudini del turista, soprattutto quello straniero, poco avvezzo a starsene sette giorni sul lettino. Variando di poco tra le località costiere, i segni meno in luglio e agosto si limitano a pochi punti percentuali, cosa che viene compensata in larga parte dall’ottimo andamento dei mesi precedenti, aprile, maggio e giugno. Questa doppia velocità deriva dal calo di domanda interna (-6,6%), ovvero dalle tasche degli italiani sempre più vuote. Rimangono loro, gli italiani, il principale mercato di riferimento in luglio e agosto, e la cosa si fa sentire. Intanto gli stranieri crescono a doppia cifra (il dato complessivo negli otto mesi è di +14,8%, ma in piena estate ancora non riescono a fare la differenza come nei mesi precedenti. "La Riviera si conferma competitiva – sottolinea Frisoni - grazie agli investimenti sull’internazionalizzazione, che hanno portato risultati importanti". Intanto, la Riviera deve però fare i conti anche con gli effetti del maltempo: secondo Legacoop Romagna le mareggiate di domenica hanno causato circa 10 milioni di euro di danni.