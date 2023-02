Il turismo è ripartito, 2019 più vicino

Bellaria Igea Marina mette a segno il miglior risultato tra le località turistiche costiere, nel 2022, per recupero rispetto all’ultimo anno pre Covid, il 2019. La città registra un -6,3% di presenze turistiche complessive in meno, seguita a ruota da Riccione (-6,7%) e a maggiore distanza (doppia cifra) da Rimini, Cattolica e Misano. Per Bellaria Igea Marina recupero più importante coi turisti italiani (-5,3% sul 2019), l’estero si attesta a -10,2%.

"Premiati anzitutto i nostri albergatori – commenta la presidente Aia Simona Pagliarani –, che si sono dati molto da fare con azioni promozionali e fidelizzando la clientela, che torna in gran numero anche per il fatto che l’80% dei nostri alberghi e gestito dalle famiglie che li hanno creati. Cosa apprezzatissima dai turisti. Poi merito anche a Fondazione Verdeblu e alla nostra Dmo che da 3 anni analizzano mese per mese l’andamento del mercato, attuando le azioni necessarie in base al momento. Ottima la visibilità nazionale ottenuta da numerosi eventi, dall’inugurazione del lungomare intitolato a Raffaella Carrà al festival Rumore, dagli eventi di Miss Mamma a un Mare di cinema". L’assenza della tassa di soggiorno aiuta? "Sicuramente è un vantaggio", aggiunge l’Aia. Previsioni per primavera e estate? "Primavera con vari eventi, da Pasqua in poi. Per l’estate ci sono più prenotazioni e richieste rispetto a un anno fa, le persone si muovono in anticipo".

"Destagionalizzazione e ritorno a numeri pre Covid è sempre stato il nostro obiettivo – il commento del vicesindaco con delega al Turismo Bruno Galli –. Insieme a tutti gli attori – la sinergia è fondamentale – e con lo studio di dati, periodi e comunicazione, siamo sulla strada giusta in questo intento, tant’è che Bellaria Igea Marina è il Comune che più si avvicina ai numeri pre Covid, dati alla mano. Già ottobre e novembre ci davano un +10% sul 2021 e sul 2019, ora anche dicembre ricalca questo trend". Un trend che rappresenta "un buon viatico per il futuro, ancor più confortante contestualizzando l’incertezza del periodo citato, specie sul tema bollette, non a caso qualche hotel non ha aperto. Su questo fronte il governo ha agito e sta agendo e ciò ci fa essere ancor più ottimisti sotto questo punto di vista. Parlando di destagionalizzazione, è di stretta attualità il contest che abbiamo lanciato lo scorso anno, Rumore Bim Festiva, dedicato alla Carrà: giovedì saremo a Sanremo a lanciare la prossima edizione con una conferenza stampa, in un contesto super prestigioso e di grande appeal".

Mario Gradara