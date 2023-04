Il turismo invernale è ok Bellaria terza in provincia

Buona ripartenza per il turismo a Bellaria Igea Marina nel 2023. "Nel mese di gennaio e febbraio la nostra città consolida, saldamente, il proprio ruolo di terza destinazione costiera, sia per numeri assoluti che per performance (sul 2022, arrivi +77,8 % e presenze + 46 %), staccando di molto località a noi omogenee in termini di dimensioni e posizionamento sul mercato. E pareggiando, proporzionalmente, i risultati di quel Comune di Rimini che, giustamente, ha espresso soddisfazione per questi primi dati provvisori 2023". Lo afferma il vicesindaco e assessore al Turismo Bruno Galli. "Ovviamente – prosegue – parliamo di volumi turistici invernali e quindi più bassi, ma la lettura dei dati conforta positivamente le nostre scelte e le attività di promozione legate al fieristico o al congressuale". Galli evidenzia anche "la continuità con la performance fatta registrare anche nell’ultimo trimestre 2022. Nulla di trionfalistico sul piano dei numeri puri, ma incrementi costanti e in doppia cifra che corroborano un percorso giusto imboccato dalla nostra economia turistica: in ottica di destagionalizzazione e di recupero del gap rispetto agli anni pre Covid. Con Bellaria Igea Marina, aspetto di non poca rilevanza, che nel raffronto tra arrivi e presenze a più livelli, conserva un primato in termini di giorni di permanenza da parte dei propri ospiti".

"Questo primo bimestre conclude il vicesindaco – è quindi incoraggiante e ci auguriamo sia di buon auspicio anche in vista della bella stagione, idealmente inaugurata da un weekend di Pasqua straordinario a Bellaria Igea Marina per presenze, partecipazione ed energia trasmessa dalla nostra città: letteralmente gremita, con un centinaio di strutture alberghiere aperte, oltre alle Rta, alle seconde case piene, così come i campeggi e le aree sosta camper". Quanto al capoluogo, Rimini registra un +106,1% rispetto agli stessi mesi del 2022 sul fronte degli arrivi e +51,9 per le presenze turistiche. Per numeri assoluti il capoluogo mette a segno 101.633 arrivi e 295.901. Riccione: +114% gli arrivi, +63,6% pernottamenti alias presenze. Riccione cresce rispetto all’ultimo anno pre Covid, il 2019. Unica località costiera ad avere segno più sul 2019 sia per arrivi che presenze.

Mario Gradara