Il turismo non fa il pieno "Meno italiani in vacanza con la benzina alle stelle"

"Il caro-carburante è tra i fattori che hanno frenato le presenze turistiche questa estate. I rincari incidono di più sulle coppie che vengono in Riviera in macchina, che sulle famiglie formate da 3 o 4 persone". È la chiave di lettura del presidente regionale di Federalberghi, Alessandro Giorgetti. "In due – continua – i costi aggiuntivi del carburante pesano per il 6-7%. E il ’caro-pieno’, che non è l’unica causa del calo di turisti, porta effetti negativi sulle attività ricettive, ma anche su ristoranti e imprese di servizi". Un ritornello intonato anche dalla presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis: "Certamente anche i rincari di benzina e gasolio hanno contribuito al calo di turisti italiani. Calo diffuso in gran parte delle località balneari italiane, che stanno soffrendo tutte. Ma i maggiori costi dei trasporti, compresi quindi quelli delle materie prime, incidono anche per la nostra categoria. Nonostante ciò restiamo competitivi, anche grazie a un aumento contenuto dei prezzi di alberghi e spiaggia rispetto a tante altre località a noi concorrenti".

Non ha dubbi neanche Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, secondo cui "gli elevati costi dei carburanti sono certamente tra i fattori che hanno pesato in modo determinante sulla flessione di turisti in Italia questa estate. Magari pesasse però solo la benzina: le famiglie devono poi fare i conti coi costi dell’autostrada, l’inflazione che sta diventando un problema drammatico, il rialzo dei tassi e di conseguenza gli interessi da pagari sui mutui. Un ’combinato disposto’ che ha pesato tantissimo sulla contrazione del turismo". Ma Sadegholvaad resta più ottimista rispetto all’ultima parte dell’estate: "Tanti turisti hanno preferito saltare l’altissima stagione per puntare a periodi come quello che sta arrivando, perché trovano prezzi più bassi. Nel nostro territorio i rincari del settore turistico sono stati molto contenuti, al netto degli adeguamenti energetici e delle materie prime. E il rapporto qualità-prezzo resta un punto di forza, insieme al buon livello dei servizi". Non fa sconti neppure il senatore del M5s Marco Croatti: "Quasi 9 milioni di italiani quest’estate hanno rinunciato alle vacanze perché non possono permettersele, tra aumenti dei costi di spesa, bollette, mutui e benzina. Il governo sostenga famiglie e imprese in vista di un autunno complicato".

"Ma Rimini – osserva Giosuè Salomone, del gruppo di albergatori di Riviera Sicura – avrebbe dovuto beneficiare dell’aumento dei prezzi che ha causato un calo di presenze in quasi tutta Italia. Avrebbe dovuto attrarre più turisti grazie al costo della vacanza, nettamente inferiore rispetto ad altre località. Invece ha vissuto la stagione peggiore degli ultimi decenni. Siamo in crisi, servono idee e progetti sia pubblici che privati".

Mario Gradara