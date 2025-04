"Il turismo rifiorirà nel mese di maggio"

Per il ponte del primo maggio ci sono hotel pieni, che non si pubblicizzano più sui portali. Ma "in generale questo periodo non sta andando secondo le aspettative" premette il vicepresidente di Federalberghi, nonché presidente dei Family hotel, Andrea Ciavatta. "La Pasqua non è andata come si sperava. C’erano più hotel aperti rispetto a un anno fa, ma sulle presenze c’è stata poca soddisfazione. Anche per questo ponte del 25 aprile non c’è molto movimento, sicuramente meno che a Pasqua. Mentre dovrebbe andare meglio all’inizio di maggio anche perché ci sono eventi che spingeranno le presenze e l’occupazione delle camere. Il convegno di Tecnocasa a Pesaro avrà effetti significativi anche su tante strutture riccionesi, poi ci sono gli eventi sportivi, ma su questo andrebbe aperta una riflessione". Per anni si è guardato agli eventi sportivi come la medicina per curare il mal di stagione, occupando le camere delle strutture anche in primavera e autunno. "Questo tuttavia va bene nei periodi dove si attende minor afflusso. Se invece organizzi tornei di calcio, schiera o altro durante i ponti, vai a riempire gli alberghi con tariffe sensibilmente più basse rispetto a quelle del periodo. Poi ai giovani atleti si uniscono le famiglie che godono di condizioni favorevoli, ma presumibilmente non torneranno poi a Riccione". I margini di guadagno sono un problema per tante strutture anche in questo periodo nonostante i ponti primaverili a ripetizione.

"Abbiamo un riempimento di circa l’80% – premette Gabriele Leardini dell’hotel Select –, il che è buono. Il problema resta la redditività. La richiesta da parte dei turisti è infatti limitata e inferiore a quella che registravamo lo scorso anno. Abbiamo più stranieri rispetto a un anno fa, ma il problema crescente è la clientela italiana. La riduzione di richieste e presenze è una costante da anni, ma sembra peggiorare. Attendiamo la partenza della campagna mediatica con spot in tv, una buona cosa. Vedremo in estate quali frutti avrà dato. Intanto si semina".

Chi può contare su propri eventi riempirà: "A noi accadrà con i convegni dal 2 maggio in poi – premete Silvano Turci dell’hotel Corallo –, ma per il resto i ponti di questo periodo non sono andati come si sperava. Lavorare al 60% delle proprie potenzialità in periodi simili non è quello che ci si attendeva. Non è il nostro caso, ma aprire un albego per l’inizio della stagione porta con sé costi ed è necessario un adeguato risultato. Ho sentito altri colleghi che a Pasqua ci hanno rimesso".

Andrea Oliva