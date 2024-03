Il turismo rifiorisce in primavera. È tempo di Vivere Riccione

In omaggio con il Resto del Carlino domani in edicola torna l’inserto Vivere Riccione. E come sempre con tante novità, eventi, curiosità e spaccati di vita cittadina. La copertina è dedicata alla città che rifiorisce tra profumi e colori con una miriade di attività, pronte a indossare una veste primaverile, anche sulla spiaggia. Un’appendice in chiave pasquale del Mare d’inverno, proiettata sulla bella stagione con gli stabilimenti balneari pronti ad accogliere i primi vacanzieri che desiderano starsene in relax, godendo dei primi raggi del sole. È il preludio della prossima stagione balneare dove i concessionari più fantasiosi strizzano l’occhio ai turisti, offrendo particolari allestimenti e servizi come lo chalet Ermes, bagno Golden Beach 75, e novità, come nella Welness Space Bagno 65. Attraverso Costa Hotels-Food in Tour, Riccione offre pure il turismo esperienziale, proponendo anche corsi di tagliatelle, strozzapreti e piadina. In primo piano tra musica, danze, giochi di luce, animazione, truck food e profumi, la tradizionale fogheraccia di San Giuseppe, che si accenderà la sera del 18 marzo nella spiaggia libera davanti piazzale Roma.

A ripercorrere la storia dei falò tra aneddoti e ricordi è il giornalista televisivo Edmo Vandi. Da non perdere gli eventi pasquali con l’esclusivo concerto di Stefano Bollani al Palacongressi, sabato 30. Non mancano i riccionesi che si fanno onore all’estero come la stilista Loredana Cannia, ora a New York impegnata per Donna Karan nel settore calzature. Vivere Riccione riserva spazio anche allo Chalet del Mar con le sue atmosfere che riportano a Ibiza e a Saint Tropez. Poi un viaggio nella storia con un’intervista al professore Francesco Benelli che racconta il fascino delle pensioncine degli anni Sessanta. Si torna a parlare anche del Palacongressi, questa volta ponendo l’accento sulle sue strategie che passano attraverso la stagione della promozione con un tour di undici fiere, eventi nazionali e internazionali.

Nives Concolino